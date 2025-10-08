С глазами-телескопами и острыми зубами: это существо в океане считают "проклятым"

Исследователи рассказали об одном из самых уродливых и странных существ в глубоком океане – рыбах-телескопах, которые получили свое название из-за своих глаз. Не менее жуткими кажутся и острые зубы этих рыб.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни – самые странные и жуткие существа, как правило, кроются в самых глубоких частях океана. Одним из таких видов считаются рыбы-телескопы, получившие свое названия благодаря необычно длинным трубчатым глазам, выступающим из головы, пишет IFLScience.

Рыбы-фонари относятся к двум видам: Gigantura indica и Gigantura chuni. Из-за своего внешнего вида рыбы могут выглядеть мультяшно любопытными, но на самом деле их глаза – отличное приспособление для жизни в глубоких водах океана.

Известно, что рыбы-телескопы – глубоководные существа, обитающие в тропических и субтропических регионах океана на глубине от 500 до 2000 метров. Свет почти не проникает так глубоко, но телескопическая форма глаз помогает рыбам замечать добычу в темноте. Такой добычей могут стать как биолюминесцентные существа, так и те, которые не светятся. Ученые не уверены, но считают, что глаза рыб расположены так, чтобы быть обращенными вверх – это позволяет им замечать силуэты добычи, движущейся в толще воды.

Рыбы-телескопы достигают всего 15-20 см в длину Фото: Flickr

Еще одной отличительной чертой вида являются невероятно острые зубы, прикрепленные к челюсти, которая может открываться достаточно широко, чтобы рыба могла поместить в рот добычу вдвое больше собственного размера. Этот прием переняли и другие причудливые глубоководные рыбы, такие как черный глотатель и рыба-гадюка Слоуна.

Исследования показывают, что длина тела рыб-телескопов достигает всего около 15-20 сантиметров. Как только рыба-телескоп захватывает крупную, она складывается пополам, чтобы поместиться в желудке, который имеет свои собственные приспособления для жизни в темноте. Представители этих видов полупрозрачны, а потому поедание биолюминесцентной добычи может быть весьма опасно – добыча светится в желудке рыб.

Чтобы избежать этой угрозы, рыбы-телескопы развили темно-черный живот – это позволяет им скрыть любое светящееся существо, которое они проглотили. Этот трюк, по словам ученых, невероятно полезен для жизни в самых глубоких частях океана.

