Росомаха на Земле: в мире есть животное, ломающее кости, чтобы выпустить когти при угрозе

Впервые когти животного были замечены более сотни лет назад, однако ученым потребовалось много времени, чтобы выяснить, как именно они работают. Теперь исследователи считают, что лягушки действуют подобно Росомахе.

Опасные когти волосатой лягушки были впервые замечены около 1900 года, но лишь на рубеже тысячелетий ученым удалось понять, как эти странные земноводные выпускают их. Известно, что в этом случае волосатая лягушка (Trichobatrachus robustus) намеренно ломает кости своих пальцев, прорывающие кожу, выпуская "кошачьи когти", которыми земноводные могут царапать нападающего. В результате волосатые лягушки получили прозвище "лягушки ужаса", пишет IFLScience.

Когти редко встречаются у земноводных и, в отличие от млекопитающих, не имеют ороговевшего слоя. Однако исследования показывают, что когти лягушки-росомахи невероятно подвижны, вплетаясь и выскальзывая из кожи пальцев. До сих пор неизвестно, является ли обнажение активным процессом – простыми словами, прячутся ли когти обратно, когда угроза миновала. Но предыдущие исследования показали, что земноводные могут активно формировать когти, ломая собственные кости.

В исследовании 2008 года ученые наблюдали за лягушками-росомахами во время угрозы: когда земноводных брали в руки, они активно извивались и царапались, чтобы нанести порезы обидчику. В результате ученые пришли к выводу, что когти используются для защиты и способны нанести "глубокие кровоточащие раны, тому, кто на них нападает". Эта гипотеза также была подтверждена камерунцами, которые охотятся на земноводных для пропитания – люди используют копья и мачете, чтобы не касаться животных.

Таким образом, когти лягушек-росомах выполнят ту же функцию, что и когти млекопитающих, однако имеют более крутое происхождение. Но это не единственная особенность ужасных лягушек. Ужасных лягушек также называют волосатыми лягушками из-за причудливых мясистых нитей, вырастающих у самцов в брачный период.

Эти отростки едва ли похожи на человеческие волосы и представляют собой длинные полоски плоти с кровеносными сосудами, которые позволяют им получать больше кислорода через кожу, когда приходит время присматривать за потомством.

К слову нечто подобное наблюдается у испанского ребристого тритона, обитающего на Пиренейском полуострове и в Марокко. Эти животные протыкают кожу ребрами в случае угрозы. Более того, они способны выделять яд через кожу, а это значит, когда агрессор саламандры поврежден острыми сломанными ребрами добычи, он получает мощную дозу яда, призванную отбить у него желание охотиться.

