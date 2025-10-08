Росомаха на Землі: у світі є тварина, яка ламає кістки, щоб випустити пазурі у разі загрози

Вперше кігті тварини були помічені понад сотню років тому, проте вченим знадобилося багато часу, щоб з'ясувати, як саме вони працюють. Тепер дослідники вважають, що жаби діють подібно до Росомахи.

Небезпечні кігті волохатої жаби були вперше помічені близько 1900 року, але лише на рубежі тисячоліть ученим вдалося зрозуміти, як ці дивні земноводні випускають їх. Відомо, що в цьому випадку волохата жаба (Trichobatrachus robustus) навмисно ламає кістки своїх пальців, що проривають шкіру, випускаючи "котячі кігті", якими земноводні можуть дряпати нападника. У результаті волохаті жаби отримали прізвисько "жаби жаху", пише IFLScience.

Кігті рідко трапляються в земноводних і, на відміну від ссавців, не мають ороговілого шару. Однак дослідження показують, що кігті жаби-росомахи неймовірно рухливі, вплітаючись і вислизаючи зі шкіри пальців. Досі невідомо, чи є оголення активним процесом — простими словами, чи ховаються кігті назад, коли загроза минула. Але попередні дослідження показали, що земноводні можуть активно формувати кігті, ламаючи власні кістки.

У дослідженні 2008 року вчені спостерігали за жабами-росомахами під час загрози: коли земноводних брали до рук, вони активно звивалися і дряпалися, щоб завдати порізів кривднику. У результаті вчені дійшли висновку, що кігті використовуються для захисту і здатні завдати "глибоких кровоточивих ран тому, хто на них нападає". Цю гіпотезу також підтвердили камерунці, які полюють на земноводних для прожитку — люди використовують списи й мачете, щоб не торкатися тварин.

Таким чином, пазурі жаб-росомах виконують ту саму функцію, що й пазурі ссавців, проте мають крутіше походження. Але це не єдина особливість жахливих жаб. Жахливих жаб також називають волохатими жабами через химерні м'ясисті нитки, що виростають у самців у шлюбний період.

Ці відростки навряд чи схожі на людське волосся і являють собою довгі смужки плоті з кровоносними судинами, які дають їм змогу отримувати більше кисню через шкіру, коли приходить час доглядати за потомством.

До слова, щось подібне спостерігається в іспанського ребристого тритона, що мешкає на Піренейському півострові та в Марокко. Ці тварини протикають шкіру ребрами в разі загрози. Ба більше, вони здатні виділяти отруту через шкіру, а це значить, коли агресор саламандри ушкоджений гострими зламаними ребрами здобичі, він отримує потужну дозу отрути, покликану відбити в нього бажання полювати.

