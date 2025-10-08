З очима-телескопами та гострими зубами: цю істоту в океані вважають "проклятою"

Дослідники розповіли про одну з найпотворніших і найдивніших істот у глибокому океані — риб-телескопів, які отримали свою назву через свої очі. Не менш моторошними здаються і гострі зуби цих риб.

Related video

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя — найдивніші та найстрашніші істоти, як правило, ховаються в найглибших частинах океану. Одним із таких видів вважаються риби-телескопи, які отримали свою назву завдяки незвично довгим трубчастим очам, що виступають із голови, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Риби-ліхтарі належать до двох видів: Gigantura indica і Gigantura chuni. Через свій зовнішній вигляд риби можуть виглядати мультяшно цікавими, але насправді їхні очі — чудове пристосування для життя в глибоких водах океану.

Відомо, що риби-телескопи — глибоководні істоти, що мешкають у тропічних і субтропічних регіонах океану на глибині від 500 до 2000 метрів. Світло майже не проникає так глибоко, але телескопічна форма очей допомагає рибам помічати здобич у темряві. Такою здобиччю можуть стати як біолюмінесцентні істоти, так і ті, які не світяться. Учені не впевнені, але вважають, що очі риб розташовані так, щоб бути зверненими догори — це дає їм змогу помічати силуети здобичі, що рухається в товщі води.

Риби-телескопи досягають всього 15-20 см у довжину Фото: Flickr

Ще однією відмінною рисою виду є неймовірно гострі зуби, прикріплені до щелепи, яка може відкриватися досить широко, щоб риба могла помістити до рота здобич, вдвічі більшу за власний розмір. Цей прийом перейняли й інші химерні глибоководні риби, як-от чорний ковтач і риба-гадюка Слоуна.

Дослідження показують, що довжина тіла риб-телескопів сягає всього близько 15-20 сантиметрів. Щойно риба-телескоп захоплює велику, вона складається навпіл, щоб поміститися в шлунку, який має свої власні пристосування для життя в темряві. Представники цих видів напівпрозорі, а тому поїдання біолюмінесцентної здобичі може бути вельми небезпечним — здобич світиться в шлунку риб.

Щоб уникнути цієї загрози, риби-телескопи розвинули темно-чорний живіт — це дає їм змогу приховати будь-яку світну істоту, яку вони проковтнули. Цей трюк, за словами вчених, неймовірно корисний для життя в найглибших частинах океану.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у світі є тварина, яка ламає кістки, щоб випустити пазурі в разі загрози.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали рибу з рекордно великими зубами.