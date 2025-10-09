От мусорщиков до чистильщиков туалетов: социальная жизнь голых землекопов сложнее, чем считалось

В новом исследовании ученые подробно изучили колонии голых землекопов и обнаружили, что они на самом деле сложнее, чем ранее предполагали ученые. Данные указывают, что животные в колонии выполняют разные функции и их роли меняются с течением времени.

Related video

Новое исследования ученых из Токийского университета предполагает, что голые землекопы могут выполнять специфические функции, например, чистить туалет или переносить отходы, а вовсе не являются помощниками-универсалами. Ученые обнаружили, что колонии голых землекопов на самом деле сложнее, чем считалось ранее, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, нейробиолога из Токийского университета Терухиро Окуямы, результаты их с коллегами работы раскрывают роль размножающихся особей и поразительное разнообразие поведения не размножающихся особей, что подчеркивает сложность социальной организации голых землекопов.

Голые землекопы (Heterocephalus glaber) – небольшие, почти безволосые грызуны, живущие подземными колониями численностью от 20 до нескольких сотен особей. Представители этого вида являются одним из двух известных видов млекопитающих, которые известны своей эусоциальной организацией, то есть демонстрируют социальную организацию, подобную организации у пчел или ос. Отметим, что у эусоциальных млекопитающих размножается королева, в то время как большинство других членов колонии, которая может простираться на несколько километров, являются стерильными рабочими.

Известно, что рабочие выполняют множество функций, в том числе:

солдаты;

рытье туннелей;

сборщики пищи;

смотрители;

уборщики.

Однако ученым не было известно, меняют ли особи работу или придерживаются определенных ролей. Для исследования Терухиро Окуяма, нейробиолог-бихевиорист из Токийского университета, и его коллеги создали искусственную нору в своей лаборатории. Она состояла из девяти камер, каждая размеров 15 на 15 сантиметров, расположенных в сетке три на три, причем соседние ящики были соединены трубами длиной 16 сантиметров.

Наблюдения показали, что голые землекопы выделяли разные камеры для разных целей, включая гнездо, мусорное ведро, общий туалет и несколько отсеков без определенных функций. Отметим, что эксперимент длился 30 дней в течение которых Окуяма с коллегами наблюдали за пятью колониями, каждая из которых насчитывала около 20 особей. Животным также имплантировали микрочипы, что позволило отслеживать их передвижения.

Команда обнаружила, что размножающиеся особи – королева и несколько самцов – большую часть времени держались рядом друг с другом и следовали друг за другом. В то же время рабочие особи условно делились на шесть групп в зависимости от перемещений и выполняли разные функции, когда не размножались.

Одна группа много перемещалась и проводила большую часть времени в мусорном отсеке, поэтому ученые предположили, что они могут быть транспортными специалистами. Другая группа в основном занимала туалетную камеру, потому команда предположила, что эти особи могли быть уборщиками. Третья группа оказалась менее активна и, как правило, оставалась в гнездовом ящике. Часто это были молодые животные или особи старшего возраста, возможно, уже прошедшие пик своей активности – в результате ученые предположили, что роли животных меняются в зависимости от возраста.

Показав, что у голых землекопов могут быть различные роли, помимо размножения или выполнения роли рабочих, работа подчеркивает, насколько сложнее может быть их социальная организация, чем мы предполагали.

Напомним, ранее мы писали о том, что крохотное морщинистое животное хранит тайну замедленного старения.

Ранее Фокус писал о том, что голое животное под землей хранит секрет долгой жизни и здоровья.