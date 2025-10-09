Від сміттярів до чистильників туалетів: соціальне життя голих землекопів складніше, ніж вважалося

У новому дослідженні вчені детально вивчили колонії голих землекопів і виявили, що вони насправді складніші, ніж раніше припускали вчені. Дані вказують, що тварини в колонії виконують різні функції і їхні ролі змінюються з плином часу.

Related video

Нове дослідження вчених з Токійського університету припускає, що голі землекопи можуть виконувати специфічні функції, наприклад, чистити туалет або переносити відходи, а зовсім не є помічниками-універсалами. Вчені виявили, що колонії голих землекопів насправді складніші, ніж вважалося раніше, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора дослідження, нейробіолога з Токійського університету Терухіро Окуями, результати їхньої з колегами роботи розкривають роль особин, що розмножуються, та разючу різноманітність поведінки особин, які не розмножуються, що підкреслює складність соціальної організації голих землекопів.

Голі землекопи (Heterocephalus glaber) — невеликі, майже безволосі гризуни, що живуть підземними колоніями чисельністю від 20 до кількох сотень особин. Представники цього виду є одним із двох відомих видів ссавців, які відомі своєю еусоціальною організацією, тобто демонструють соціальну організацію, подібну до організації у бджіл або ос. Зазначимо, що в еусоціальних ссавців розмножується королева, в той час, як більшість інших членів колонії, яка може простягатися на кілька кілометрів, є стерильними робітниками.

Відомо, що робітники виконують безліч функцій, зокрема:

солдати;

риття тунелів;

збирачі їжі;

доглядачі;

прибиральники.

Проте вченим не було відомо, чи змінюють особини роботу, чи дотримуються певних ролей. Для дослідження Терухіро Окуяма, нейробіолог-біхевіорист із Токійського університету, і його колеги створили штучну нору у своїй лабораторії. Вона складалася з дев'яти камер, розміром 15 на 15 сантиметрів, розташованих у сітці три на три, причому сусідні ящики були з'єднані трубами завдовжки 16 сантиметрів.

Спостереження показали, що голі землекопи виділяли різні камери для різних цілей, включно з гніздом, відром для сміття, загальним туалетом і кількома відсіками без певних функцій. Зазначимо, що експеримент тривав 30 днів, протягом яких Окуяма з колегами спостерігали за п'ятьма колоніями, кожна з яких налічувала близько 20 особин. Тваринам також імплантували мікрочипи, що дало змогу відстежувати їхні пересування.

Команда виявила, що особини, які розмножуються, — королева і кілька самців — більшу частину часу трималися поруч одна з одною і слідували одна за одною. Водночас робочі особини умовно ділилися на шість груп залежно від переміщень і виконували різні функції, коли не розмножувалися.

Одна група багато переміщалася і проводила більшу частину часу в сміттєвому відсіку, тому вчені припустили, що вони можуть бути транспортними фахівцями. Інша група в основному займала туалетну камеру, тому команда припустила, що ці особини могли бути прибиральниками. Третя група виявилася менш активною і, як правило, залишалася в гніздовому ящику. Часто це були молоді тварини або особини старшого віку, які, можливо, вже пройшли пік своєї активності — в результаті вчені припустили, що ролі тварин змінюються залежно від віку.

Показавши, що у голих землекопів можуть бути різні ролі, крім розмноження або виконання ролі робітників, робота підкреслює, наскільки складнішою може бути їхня соціальна організація, ніж ми припускали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що крихітна зморшкувата тварина зберігає таємницю уповільненого старіння.

Раніше Фокус писав про те, що гола тварина під землею зберігає секрет довгого життя і здоров'я.