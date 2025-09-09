Несподіване джерело молодості: крихітна зморшкувата тварина зберігає таємницю уповільненого старіння

Мініатюрні тварини можуть виглядати так, ніби хтось вирішив створити щура і вирішив відкласти справу до появи хутра. Однак учені вивчили цих крихітних гризунів і виявили, що вони зберігають безліч нових знань про старіння і рак.

Голі землекопи — прекрасний приклад того, чому не варто судити про книгу за обкладинкою. Представники цього виду виглядають як крихітні гризуни, а вони, як відомо, живуть зовсім недовго. Наприклад, гризуни з групи Murinae, до якої відносяться класичні домова миша і сірий щур, живуть не більше п'яти років. Однак голі землекопи кидають виклик цій теорії, пише IFLScience.

Зберігають секрет довголіття

Голі землекопи настільки дивовижні, що вчені буквально не знають максимальну тривалість їхнього життя. Передбачається, що в середньому вони живуть від 10 до 30 років, але найстарішому відомому нам голому землекопу, на ім'я Джо, 2021 року було цілих 39 років.

За словами дослідників, таке виняткове довголіття гризуна насправді кидає виклик нашому розумінню процесу старіння. Заведено вважати, що ссавці підкоряються так званому закону смертності Гомпертца, який свідчить, що смертність збільшується з віком.

Дослідження 2018 року показало, що голі землекопи, ймовірно, не підкоряються цьому правилу, практично не виявляючи ознак старіння. Але як їм вдається протистояти старінню у звичному вигляді? З'ясувати це виявилося не так вже й просто, з огляду на те, що у голих землекопів досі спостерігається одна з основних молекулярних ознак старіння.

Таємниця довголіття голих землекопів

Передбачається, що виняткове довголіття голих землекопів може бути пов'язане з геном, життєво важливим для вироблення високомолекулярної гіалуронової кислоти (HMW-HA). Виявилося, що голі землекопи виробляють багато HMW-HA. У дослідженні 2023 року вчені впровадили свою версію гена гіалуронансинтази 2 (HAS2) у мишачу модель, у мишей виявилося краще здоров'я і вони прожили довше, ніж ті, у кого цього гена не було.

За словами дослідників, HMW-HA, ймовірно, також може пояснити очевидну стійкість голих землекопів до раку — групи захворювань, тісно пов'язаних зі старінням, на які ці гризуни хворіють рідко. Та ж група дослідників, яка проводила дослідження 2023 року, раніше виявила, що клітини голого землекопа більш схильні до раку за відсутності HMW-HA.

Під час пізнішого дослідження на мишачій моделі миші з версією HAS2 голого землекопа були краще захищені як від спонтанного, так і від навмисно викликаного раку. Автори дослідження також зазначають, що результати коли-небудь будуть застосовані до людини, однак це станеться не скоро.

Автори дослідження зазначають, що їм вдалося ідентифікувати молекули, що уповільнюють деградацію гіалуронової кислоти, і продовжують тестувати їх у доклінічних випробуваннях. Вчені сподіваються, що наші результати стануть першими, але не останнім, прикладом того, як адаптації до довголіття, властиві видам, які довго живуть, можуть бути використані для поліпшення довголіття і здоров'я людини.

