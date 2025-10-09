Наполовину самец, наполовину самка: в лесах Таиланда открыт совершенно новый вид пауков

Исследователи обнаружили новый вид в лесном массиве западного Таиланда. Ситуация стала еще любопытнее, когда ученые обнаружили редкую особь – наполовину самку, наполовину самца.

Новый вид пауков карманного размера поражает ученых уникальным внешним видом: почти идеально разделенный посередине – левые лапы темно-оранжевые, а правые – беловатого цвета. Любопытно, что это разделение не просто эстетическое: одна сторона тела паука – самка, а другая – самец, пишет IFLScience.

Команда из Университета Чулалонгкорн и Университета Убонратчатхани недавно обследовали лесной массив Пханом Туан в западном Таиланде, недалеко от столицы, Бангкока, и обнаружили новый вид паука. Этот вид особенно заинтересовал ученых. Так как у него наблюдался четкий половой диморфизм – термин, используемый для описания того, когда самцы и самки одного вида выглядят визуально по-разному.

Известно, что многие животные демонстрируют эту особенность, но степень различий сильно различается. Ярким примером являются павлины: самцы отличаются яркой окраской и блестящими перьями, в то время как самки сравнительно невзрачны. Еще одним примером является морской черт – самки крупные и доминирующие, а самцы превращаются в сморщенного паразитического партнера.

У нового вида пауков, по словам ученых, половой диморфизм также четко выражен: самки преимущественно коричнево-оранжевого цвета, а самцы – пятнисто-белого. Это различие стало особенно очевидным, когда ученые столкнулись с представителем нового вида, который оказался билатеральным гинандроморфом: его тело разделено надвое и выражают разные половые признаки.

Новый вид паука Damarchus inazuma: самец (слева) и самка (справа) Фото: Surin Limrudee

Отметим, что биологический пол определяется, помимо прочего, комбинацией половых хромосом. Например, у человека и некоторых других видов у самцов есть X- и Y-хромосомы, а у самок — две X-хромосомы. У насекомых, птиц и некоторых других видов пол определяется комбинацией Z- и W-хромосом.

Ученые полагают, что механизмы, приводящие к гинандроморфизму, закладываются на самых ранних стадиях развития. Обычно при делении клеток организма мужская клетка (XY) удваивает свои хромосомы, образуя XXYY, а затем разделяется поровну на две клетки XY. Однако у гинандроморфов этот процесс несколько нарушен. Вместо привычного равномерного деления клетка может разделиться, например, на одну X-клетку и одну XYY-клетку. Когда это происходит на самых ранних этапах развития, значительная часть организма может развиваться с обоими типами клеток. В результате особь может демонстрировать признаки как самца, так и самки. По словам ученых, это редкое состояние, однако ранее оно было задокументировано у десятков видов: от птиц до насекомых.

Поскольку гинандроморф – новый вид, исследователям выпала честь дать ему научное название. Исследователи назвали его Damarchus inazuma, в честь персонажа японской манги "One Piece", известного своей способностью менять пол с мужского на женский.

