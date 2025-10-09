Наполовину самець, наполовину самка: у лісах Таїланду відкрито абсолютно новий вид павуків

Дослідники виявили новий вид у лісовому масиві західного Таїланду. Ситуація стала ще цікавішою, коли вчені виявили рідкісну особину — наполовину самку, наполовину самця.

Новий вид павуків кишенькового розміру вражає вчених унікальним зовнішнім виглядом: майже ідеально розділений посередині — ліві лапи темно-помаранчеві, а праві — білуватого кольору. Цікаво, що цей поділ не просто естетичний: один бік тіла павука — самка, а інший — самець, пише IFLScience.

Команда з Університету Чулалонгкорн та Університету Убонратчатхані нещодавно обстежила лісовий масив Пханом Туан у західному Таїланді, недалеко від столиці, Бангкока, і виявила новий вид павука. Цей вид особливо зацікавив учених. Бо в нього спостерігався чіткий статевий диморфізм — термін, що використовується для опису того, коли самці та самки одного виду виглядають візуально по-різному.

Відомо, що багато тварин демонструють цю особливість, але ступінь відмінностей сильно різниться. Яскравим прикладом є павичі: самці вирізняються яскравим забарвленням і блискучим пір'ям, тоді як самки порівняно непоказні. Ще одним прикладом є морський чорт — самки великі й домінуючі, а самці перетворюються на зморщеного паразитичного партнера.

У нового виду павуків, за словами вчених, статевий диморфізм також чітко виражений: самки переважно коричнево-оранжевого кольору, а самці — плямисто-білого. Ця відмінність стала особливо очевидною, коли вчені зіткнулися з представником нового виду, який виявився білатеральним гінандроморфом: його тіло розділене надвоє і виражають різні статеві ознаки.

Новий вид павука Damarchus inazuma: самець (ліворуч) і самка (праворуч) Фото: Surin Limrudee

Зазначимо, що біологічна стать визначається, крім іншого, комбінацією статевих хромосом. Наприклад, у людини та деяких інших видів у самців є X- і Y-хромосоми, а у самок — дві X-хромосоми. У комах, птахів і деяких інших видів стать визначається комбінацією Z- і W-хромосом.

Учені вважають, що механізми, які призводять до гінандроморфізму, закладаються на ранніх стадіях розвитку. Зазвичай під час поділу клітин організму чоловіча клітина (XY) подвоює свої хромосоми, утворюючи XXYYY, а потім розділяється порівну на дві клітини XY. Однак у гінандроморфів цей процес дещо порушений. Замість звичного рівномірного поділу клітина може розділитися, наприклад, на одну X-клітину та одну XYY-клітину. Коли це відбувається на найбільш ранніх етапах розвитку, значна частина організму може розвиватися з обома типами клітин. У результаті особина може демонструвати ознаки як самця, так і самки. За словами вчених, це рідкісний стан, проте раніше він був задокументований у десятків видів: від птахів до комах.

Оскільки гінандроморф — новий вид, дослідникам випала честь дати йому наукову назву. Дослідники назвали його Damarchus inazuma, на честь персонажа японської манги "One Piece", відомого своєю здатністю змінювати стать із чоловічої на жіночу.

