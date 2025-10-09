Двуглавая гидра вовсе не выдумка: ученые нашли скелет чудища возрастом около 125 млн лет

Исследователи обнаружили и описали одну из наиболее странных окаменелостей за всю историю – останки принадлежат древней рептилии возрастом около 125 миллионов лет. Наиболее примечательным оказалось то, что древняя рептилия была двуглавой.

В 2006 году ученые описали окаменелость, не похожую ни на одну из когда-либо виденных. Речь идет о доисторической рептилии, жившей около 125 миллионов лет назад. Само по себе древнее животное не было чем-то особенным, однако факт наличия у нее двух голов действительно удивил ученых, пишет IFLScience.

Бицефализм – особенность развития животных, которая приводит к появлению двуглавой особи. Ранее ученые не единожды обнаруживали примеры этого явления у диких животных. Например, исследователи нашли южного черного полоза, у которого развились независимые могла, несогласованные друг с другом.

Известно, что фоссилизация – метод, доступный лишь немногим избранным животным, когда-либо жившим на планете. Чтобы стать хорошей окаменелостью, нужно умереть правильно, а это значит, что животные, которых мы извлекаем из породы сегодня, представляют собой лишь моментальный снимок своей экосистемы. Простыми словами, хорошо сохранившаяся окаменелость – редкость, а окаменелость с двумя головами – еще большая редкость.

Авторы исследования изучили окаменелость и пришли к выводу, что останки принадлежат доисторической рептилии Hyphalosaurus lingyuanensis. По словам доктора Дина Ломакса, ученые не единожды наблюдали двуглавых животных, но наличие настоящей окаменелости – это нечто совершенно новое.

Известно, что гифалозавр был обнаружен в раннемеловых отложениях биоты Джехол в китайской провинции. Возраст окаменелости оценивается от 120 до 125 миллионов лет. Этот регион славится удивительно хорошо сохранившимися образцами, некоторые из которых полностью сохранили перья и мягкие ткани, но двухголовая рептилия – настоящий шедевр.

Некоторые ученые также усомнились в подлинности окаменелости. Ученые провели ряд исследований и не нашли никаких доказательств ненастоящего происхождения окаменелости. На минерализованных останках отчетливо видны две головы и две шеи, соединенные с туловищем.

Авторы исследования отмечают, что двуглавая рептилия, вероятно, прожила совсем недолго, так как его длина составляет всего около 7 сантиметров. Однако окаменелость не обнаружили рядом со взрослой особью – предполагается, что особь не была детенышем.

