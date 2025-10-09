Двоголова гідра зовсім не вигадка: вчені знайшли скелет чудовиська віком близько 125 млн років

Дослідники виявили та описали одну з найдивніших скам'янілостей за всю історію — останки належать стародавній рептилії віком близько 125 мільйонів років. Найбільш примітним виявилося те, що стародавня рептилія була двоголовою.

У 2006 році вчені описали скам'янілість, не схожу на жодну з коли-небудь бачених. Йдеться про доісторичну рептилію, що жила близько 125 мільйонів років тому. Сама по собі стародавня тварина не була чимось особливим, проте факт наявності у неї двох голів дійсно здивував учених, пише IFLScience.

Біцефалізм — особливість розвитку тварин, яка призводить до появи двоголової особини. Раніше вчені неодноразово виявляли приклади цього явища у диких тварин. Наприклад, дослідники знайшли південного чорного полоза, у якого розвинулися незалежні могла, неузгоджені одна з одною.

Відомо, що фосилізація — метод, доступний лише небагатьом обраним тваринам, які коли-небудь жили на планеті. Щоб стати хорошою скам'янілістю, потрібно померти правильно, а це означає, що тварини, яких ми витягаємо з породи сьогодні, являють собою лише моментальний знімок своєї екосистеми. Простими словами, скам'янілість, що добре збереглася, — рідкість, а скам'янілість із двома головами — ще більша рідкість.

Автори дослідження вивчили скам'янілість і дійшли висновку, що останки належать доісторичній рептилії Hyphalosaurus lingyuanensis. За словами доктора Діна Ломакса, вчені неодноразово спостерігали двоголових тварин, але наявність справжньої скам'янілості — це щось абсолютно нове.

Відомо, що гіфалозавра було виявлено в ранньокрейдяних відкладеннях біоти Джехол у китайській провінції. Вік скам'янілості оцінюється від 120 до 125 мільйонів років. Цей регіон славиться напрочуд добре збереженими зразками, деякі з яких повністю зберегли пір'я і м'які тканини, але двоголова рептилія — справжній шедевр.

Деякі вчені також засумнівалися в автентичності скам'янілості. Вчені провели низку досліджень і не знайшли жодних доказів несправжнього походження скам'янілості. На мінералізованих рештках чітко видно дві голови й дві шиї, з'єднані з тулубом.

Автори дослідження зазначають, що двоголова рептилія, ймовірно, прожила зовсім недовго, оскільки її довжина становить лише близько 7 сантиметрів. Однак скам'янілість не виявили поруч із дорослою особиною — припускають, що особина не була дитинчам.

