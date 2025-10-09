Дельфины массово выбрасываются на берег: причиной может быть болезнь, повреждающая мозг

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что повреждение мозга, связанное с болезнью Альцгеймера, вероятно, может быть причиной массовой гибели дельфинов. Предполагается, что повреждения заставляют афалин выбрасываться на берег.

Может ли повреждение мозга, связанное с болезнью Альцгеймера, быть одной из причин, по которым дельфины сбиваются с пути и оказываются выброшенными на берег? Эта возможность изучается учеными в новом исследовании 20 афалин (Tursiops truncatus), выбросившихся на берег в лагуне Индиан-Ривер, штат Флорида, в период с 2010 по 2019 год, пишет Science Alert.

Авторы исследования также связали признаки нейродегенерации у дельфинов с изменением климата – предполагается, что причина кроется в токсичном цветении водорослей и бактерий, которое становится все более частым и широко распространенным в теплых водах.

В ходе исследования, ученые проанализировали мозг дельфинов, выбросившихся на берег, и обнаружили изменения в экспрессии генов, связанные с болезнью Альцгеймера у людей, а также типичные для этого заболевания повреждения, такие как скопление белков.

Данные также указывают, что у дельфинов, выбросившихся на берег в период цветения водорослей, наблюдалась существенная разница: в мозге животных концентрация нейротоксина 2,4-диаминомасляной кислоты (2,4-ДАБ) была в целых 2900 раз выше, чем у других дельфинов, выбросившихся на берег в период отсутствия цветения водорослей.

Результаты свидетельствуют о вредном воздействии цветения, насыщенного цианобактериями. Ученые также считают, что это может объяснить некоторую потерю навигационных навыков и памяти, что и заставило дельфинов выброситься на берег.

Исследователи связали цветение водорослей с повреждением мозга у дельфинов Фото: Communications Biology

По словам токсиколога Дэвида Дэвиса из Университета Майями, дельфины считаются экологическими индикаторами токсичного воздействия в морской среде. В результате ученые опасаются по поводу проблем со здоровьем человека, связанных с цветением цианобактерий. Предыдущие исследования уже показали, что с возрастом у дельфинов развивается проблемы с мозгом, очень похожие на болезнь Альцгеймера. Также известно, что токсины, выделяемые цианобактериями, могут повреждать нейроны животных и людей, хотя связь с нейродегенеративными заболеваниями человека все еще непонятна до конца.

Теперь группа ученых предполагает, что проблемы с мозгом у дельфинов могут быть ускорены и усугублены вредоносным цветением водорослей. Авторы также получили дополнительную информацию о нейротоксинах, вызывающих повреждения, ключевых последствиях для мозга дельфинов и сезонных колебаниях.

Сочетание нейропатологических изменений, характерных для болезни Альцгеймера, и естественного накопления токсинов водорослей, наблюдаемое у дельфинов. Это дает ученым уникальную возможность изучить влияние этих событий на мозг. Отметим, что риск не ограничивается лишь дельфинами: цветение водорослей, как известно, наносит вред множеству других видов морской жизни. Это в свою очередь может оказать воздействие на пищевую цепочку, а в конечном итоге и на человека.

Отметим, что предыдущие исследования ранее уже связали цветение водорослей с токсинами, которые могут приводить к потере памяти, что является ключевым признаком болезни Альцгеймера. Если эти вещества в большом количестве попадут в пищу, это может стать серьезной проблемой для всех живых существ.

