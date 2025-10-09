Дельфіни масово викидаються на берег: причиною може бути хвороба, що пошкоджує мозок

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що пошкодження мозку, пов'язане з хворобою Альцгеймера, ймовірно, може бути причиною масової загибелі дельфінів. Передбачається, що пошкодження змушують афалін викидатися на берег.

Чи може пошкодження мозку, пов'язане з хворобою Альцгеймера, бути однією з причин, з яких дельфіни збиваються зі шляху і виявляються викинутими на берег? Ця можливість вивчається вченими в новому дослідженні 20 афалін (Tursiops truncatus), які викинулися на берег у лагуні Індіан-Ривер, штат Флорида, в період з 2010 по 2019 рік, пише Science Alert.

Автори дослідження також пов'язали ознаки нейродегенерації у дельфінів зі зміною клімату — припускають, що причина криється в токсичному цвітінні водоростей і бактерій, яке стає дедалі частішим і ширше поширеним у теплих водах.

Під час дослідження вчені проаналізували мозок дельфінів, які викинулися на берег, і виявили зміни в експресії генів, пов'язані з хворобою Альцгеймера у людей, а також типові для цього захворювання ушкодження, такі як скупчення білків.

Дані також вказують, що у дельфінів, які викинулися на берег у період цвітіння водоростей, спостерігалася суттєва різниця: у мозку тварин концентрація нейротоксину 2,4-діаміномасляної кислоти (2,4-ДАБ) була аж у 2900 разів вищою, ніж в інших дельфінів, які викинулися на берег у період відсутності цвітіння водоростей.

Результати свідчать про шкідливий вплив цвітіння, насиченого ціанобактеріями. Учені також вважають, що це може пояснити деяку втрату навігаційних навичок і пам'яті, що й змусило дельфінів викинутися на берег.

За словами токсиколога Девіда Девіса з Університету Маямі, дельфіни вважаються екологічними індикаторами токсичного впливу в морському середовищі. У результаті вчені побоюються з приводу проблем зі здоров'ям людини, пов'язаних із цвітінням ціанобактерій. Попередні дослідження вже показали, що з віком у дельфінів розвиваються проблеми з мозком, дуже схожі на хворобу Альцгеймера. Також відомо, що токсини, які виділяються ціанобактеріями, можуть пошкоджувати нейрони тварин і людей, хоча зв'язок із нейродегенеративними захворюваннями людини все ще незрозумілий до кінця.

Тепер група вчених припускає, що проблеми з мозком у дельфінів можуть бути прискорені та посилені шкідливим цвітінням водоростей. Автори також отримали додаткову інформацію про нейротоксини, що спричиняють пошкодження, ключові наслідки для мозку дельфінів і сезонні коливання.

Поєднання нейропатологічних змін, характерних для хвороби Альцгеймера, і природного накопичення токсинів водоростей, що спостерігається у дельфінів. Це дає вченим унікальну можливість вивчити вплив цих подій на мозок. Зазначимо, що ризик не обмежується лише дельфінами: цвітіння водоростей, як відомо, завдає шкоди безлічі інших видів морського життя. Це зі свого боку може вплинути на харчовий ланцюжок, а зрештою і на людину.

Зазначимо, що попередні дослідження раніше вже пов'язали цвітіння водоростей із токсинами, які можуть призводити до втрати пам'яті, що є ключовою ознакою хвороби Альцгеймера. Якщо ці речовини у великій кількості потраплять у їжу, це може стати серйозною проблемою для всіх живих істот.

