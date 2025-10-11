Единственные в мире животные с переливающимся мехом оказались не уникальны: что произошло

Ранее ученые считали, что лишь у одного млекопитающего на Земле есть переливающийся мех. В новом исследовании ученые обнаружили, что таких животных на самом деле больше, чем считалось ранее.

Златокроты – необычные существа, которых редко можно встретить. Эти животные также обладают одной уникальной особенностью: златокроты являются единственными млекопитающими с переливающимся мехом. По крайней мере, так считалось. Но теперь все изменилось, пишет IFLScience.

Животные с радужной шерстью

Теперь ученые обнаружили, что отдельные данные свидетельствуют о том, что и другие млекопитающие могут обладать такими же чертами. Новое исследование показало, что златокрот – не единственное млекопитающее с переливающимся мехом в мире.

Ранее ученые обнаружили переливающийся мех у птиц и насекомых, а также у некоторых рыб. Однако у млекопитающих он был обнаружен гораздо реже – фактически ранее эта особенность наблюдалась только у семейства Chrysochloridae, к которому принадлежат златокроты. Исследователям потребовалось 100 лет, чтобы понять, что блестящий мех златокротов на самом деле является результатом тонкопленочного механизма, создаваемого серией тонких чередующихся слоев внутри кутикулы волоса.

В новой работе ученые хотели выяснить, удастся ли им обнаружить другие примеры радужной шерсти за пределами семейства златокротов и существуют ли иные механизмы, способные вызвать этот блеск. Для этого они с коллегами изучили 14 видов Королевского музея Центральной Африки. Результаты показали, что:

5 видов обладали радужной окраской;

5, как считалось, не имели ее;

3 были использованы для сравнения из семейства златокротов.

В ходе исследования ученые использовали различные микроскопы для изучения шерсти этих особей. Сканирующая электронная микроскопия показала, что все исследованные радужно переливающиеся волоски имели плотно сжатые кутикулярные чешуйки, количество которых варьируется. Однако все они, по словам ученых, образовывали довольно гладкую поверхность.

Авторы исследования отмечают, что переливчатость была обнаружена у всех 14 видов, включая африканскую травяную крысу (Arvicanthis niloticus), западноафриканскую лохматую крысу (Dasymys rufulus), гигантскую выдровую землеройку (Potamogale velox) и тропическую луговую крысу (Otomys tropicalis). Ученые также обнаружили, что механизмы, действующие внутри самих волосков, аналогичны механизмам, действующим в других многослойных тонких пленках, наблюдавшихся ранее. Для шести исследуемых животных переливчатость была зарегистрирована впервые.

Почему шерсть златокротов переливается?

Ученые признают, что причина блеска шерсти златокротов не до конца понятна и остается одним из любопытных аспектов биологии. Например, ранее исследователи выяснили, что златокроты слепы, а потому им не нужно таким образом привлекать партнера.

Предполагается, что гладкая поверхность волосков помогает кротам рыть норы, а гладкая поверхность может также способствовать сохранению чистоты меха от грязи и воды.

Мех африканской болотной крысы (слева) и златокрота Штульмана (справа) демонстрирует переливчатость Фото: University of Ghent

