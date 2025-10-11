Єдині у світі тварини з хутром, що переливається, виявилися не унікальними: що сталося

Раніше вчені вважали, що лише в одного ссавця на Землі є хутро, що переливається. У новому дослідженні вчені виявили, що таких тварин насправді більше, ніж вважалося раніше.

Златокроти — незвичайні істоти, яких рідко можна зустріти. Ці тварини також мають одну унікальну особливість: златокроти є єдиними ссавцями з хутром, що переливається. Принаймні, так вважалося. Але тепер все змінилося, пише IFLScience.

Тварини з райдужною шерстю

Тепер учені виявили, що окремі дані свідчать про те, що й інші ссавці можуть мати такі самі риси. Нове дослідження показало, що златокрот — не єдиний ссавець із хутром, що переливається, у світі.

Раніше вчені виявили переливчасте хутро у птахів і комах, а також у деяких риб. Однак у ссавців його було виявлено набагато рідше — фактично раніше цю особливість спостерігали тільки в сімейства Chrysochloridae, до якого належать златокроти. Дослідникам знадобилося 100 років, щоб зрозуміти, що блискуче хутро златокротів насправді є результатом тонкоплівкового механізму, який створюється серією тонких шарів, що чергуються, всередині кутикули волоса.

У новій роботі вчені хотіли з'ясувати, чи вдасться їм виявити інші приклади веселкової шерсті за межами сімейства златокротів і чи існують інші механізми, здатні викликати цей блиск. Для цього вони з колегами вивчили 14 видів Королівського музею Центральної Африки. Результати показали, що:

5 видів мали райдужне забарвлення;

5, як вважалося, не мали його;

3 були використані для порівняння із сімейства златокротів.

Під час дослідження вчені використовували різні мікроскопи для вивчення шерсті цих особин. Скануюча електронна мікроскопія показала, що всі досліджені райдужно переливчасті волоски мали щільно стиснуті кутикулярні лусочки, кількість яких варіюється. Однак усі вони, за словами вчених, утворювали досить гладку поверхню.

Автори дослідження зазначають, що переливчастість було виявлено в усіх 14 видів, включно з африканським трав'яним пацюком (Arvicanthis niloticus), західноафриканським кошлатим пацюком (Dasymys rufulus), гігантським видровим землерийцем (Potamogale velox) та тропічним лучним пацюком (Otomys tropicalis). Вчені також виявили, що механізми, які діють усередині самих волосків, аналогічні механізмам, які діють в інших багатошарових тонких плівках, що спостерігалися раніше. Для шести досліджуваних тварин переливчастість було зареєстровано вперше.

Чому шерсть златокротів переливається?

Вчені визнають, що причина блиску шерсті златокротів не до кінця зрозуміла і залишається одним із цікавих аспектів біології. Наприклад, раніше дослідники з'ясували, що златокроти сліпі, а тому їм не потрібно таким чином приваблювати партнера.

Припускають, що гладка поверхня волосків допомагає кротам рити нори, а гладка поверхня може також сприяти збереженню чистоти хутра від бруду і води.

Хутро африканського болотного щура (ліворуч) і златокрота Штульмана (праворуч) демонструє переливчастість Фото: University of Ghent

