Земля приближается к серьезному переломному моменту: найдено первое в истории подтверждение

В новом исследовании ученые официально зафиксировали разрушение первой из многих хрупких систем планеты. Фактически, это считается первым в истории подтверждением приближения к серьезному переломному моменту в климате.

Официально: человечество больше не живет на планете с температурой, пригодной для существования теплых коралловых рифов. По словам ученых, эта система стала первой из многих хрупких систем Земли, которые могут разрушиться, поскольку деятельность человека продолжает подогревать климат планеты – об этом говорится в Докладе о глобальных переломных моментах 2025 года, пиет Science Alert.

Массовое отмирание рифов происходит при потеплении, оцениваемом в 1,2°C выше среднего доиндустриального уровня. Отметим, что авторами доклада стали 160 ученых из 23 стран, а результаты и работы подтверждают, что люди уже давно прошли этот рубеж.

Самые яркие подводные сады планеты, от Большого Барьерного рифа в Австралии до рифа Сомбреро во Флориде, уничтожаются из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека. За время наблюдений было зафиксировано четыре случая обесцвечивания кораллов в мире, два из которых произошли за последнее десятилетие. Например, Большой Барьерный риф обесцвечивался в:

2016;

2017;

2020;

2022;

2024;

2025.

По словам специалиста по системам Земли из Эксетерского университета Тима Лентона, в течение последних двух лет мир переживал потепление на 1,5°C, а вызванные им морские волны тепла привели к беспрецедентному обесцвечиванию 80% рифов планеты. Ученые считают, что эти случаи массового обесцвечивания сегодня происходят слишком часто, чтобы рифы успевали восстановиться. Это в свою очередь приводит к массовой гибели кораллов, которая наблюдается и сегодня, и ставит под угрозу существование многих существ, населяющих некогда процветающие экосистемы.

Статистика указывает, что сегодня около полумиллиарда человек зависят от коралловых рифов как источника средств к существованию, а экосистемные услуги, предоставляемые рифами, оцениваются более чем в 2 триллиона долларов США в год.

Предыдущие исследования уже показали, что коралловые рифы на самом деле могут восстановиться, но только в том случае, если человечеству удастся снизить глобальную температуру планеты. К сожалению, по словам ученых, при нынешнем развитии событий усилия по восстановлению кораллов бессмысленны если потепление планеты не удастся замедлить. И все же, выбросы продолжают расти.

По словам Лентона, нынешняя политика, вероятно, приведет к потеплению на 2,5–3°C к концу этого столетия, что создаст риск преодоления множества необратимых климатических переломных моментов. Это ускорит повышение уровня моря в краткосрочной перспективе и приведет к многометровому повышению уровня моря в долгосрочной перспективе.

Авторы доклада утверждают, что кораллы – всего лишь первая ласточка. С каждым градусом потепления все больше систем жизнеобеспечения Земли будут доведены до точки, где они придут в упадок. Исследователи также предупреждают, что эта мрачная ситуация должна стать тревожным сигналом: если решительные меры не будут предприняты, люди потеряют леса Амазонки, ледяные щиты и жизненно важные океанические течения. В таком случае нас ждет поистине катастрофический исход для всего человечества.

