Земля наближається до серйозного переломного моменту: знайдено перше в історії підтвердження

У новому дослідженні вчені офіційно зафіксували руйнування першої з багатьох крихких систем планети. Фактично, це вважається першим в історії підтвердженням наближення до серйозного переломного моменту в кліматі.

Related video

Офіційно: людство більше не живе на планеті з температурою, придатною для існування теплих коралових рифів. За словами вчених, ця система стала першою з багатьох тендітних систем Землі, які можуть зруйнуватися, оскільки діяльність людини продовжує підігрівати клімат планети — про це йдеться в Доповіді про глобальні переломні моменти 2025 року, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Масове відмирання рифів відбувається під час потепління, оцінюваного в 1,2°C вище середнього доіндустріального рівня. Зазначимо, що авторами доповіді стали 160 учених із 23 країн, а результати й роботи підтверджують, що люди вже давно пройшли цей рубіж.

Найяскравіші підводні сади планети, від Великого Бар'єрного рифу в Австралії до рифу Сомбреро у Флориді, знищуються через глобальне потепління, спричинене діяльністю людини. За час спостережень було зафіксовано чотири випадки знебарвлення коралів у світі, два з яких сталися за останнє десятиліття. Наприклад, Великий Бар'єрний риф знебарвлювався в:

2016;

2017;

2020;

2022;

2024;

2025.

За словами фахівця з систем Землі з Ексетерського університету Тіма Лентона, протягом останніх двох років світ переживав потепління на 1,5°C, а спричинені ним морські хвилі тепла призвели до безпрецедентного знебарвлення 80% рифів планети. Вчені вважають, що ці випадки масового знебарвлення сьогодні відбуваються занадто часто, щоб рифи встигали відновитися. Це, своєю чергою, призводить до масової загибелі коралів, яка спостерігається і сьогодні, і ставить під загрозу існування багатьох істот, що населяють екосистеми, які колись процвітали.

Статистика вказує, що сьогодні близько пів мільярда людей залежать від коралових рифів як джерела засобів до існування, а екосистемні послуги, які надають рифи, оцінюються більш ніж у 2 трильйони доларів США на рік.

Попередні дослідження вже показали, що коралові рифи насправді можуть відновитися, але тільки в тому разі, якщо людству вдасться знизити глобальну температуру планети. На жаль, за словами вчених, за нинішнього розвитку подій зусилля з відновлення коралів безглузді, якщо потепління планети не вдасться сповільнити. І все ж, викиди продовжують зростати.

За словами Лентона, нинішня політика, ймовірно, призведе до потепління на 2,5-3°C до кінця цього століття, що створить ризик подолання безлічі незворотних кліматичних переломних моментів. Це прискорить підвищення рівня моря в короткостроковій перспективі та призведе до багатометрового підвищення рівня моря в довгостроковій перспективі.

Автори доповіді стверджують, що корали — лише перша ластівка. З кожним градусом потепління все більше систем життєзабезпечення Землі будуть доведені до точки, де вони занепадуть. Дослідники також попереджають, що ця похмура ситуація має стати тривожним сигналом: якщо рішучих заходів не буде вжито, люди втратять ліси Амазонки, крижані щити й життєво важливі океанічні течії. У такому разі на нас чекає воістину катастрофічний результат для всього людства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені перебувають на межі відкриття нової фізики.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено причину найшвидшої зміни клімату на Землі.