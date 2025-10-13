Атмосферные модели придется пересмотреть: деревья выделяют неучтенные ранее соединения

Исследователи только что доказали, что дитерпены, выделяемые деревьями соединения, образуют аэрозоли. Считается, что они могут оказывать ранее не учитывавшееся влияние на образование частиц в атмосфере – потребуется обновление атмосферных моделей.

Новое исследование было проведено командой из Института диагностики окружающей среды и водных исследований (IDAEA) Национального исследовательского совета Испании (CSIC) и Институтом исследований атмосферы и Земли (INAR) Хельсинкского университета. Ученым впервые удалось количественно оценить общий объем выбросов дитерпенов растительностью по всему миру и их способность образовывать аэрозоли. Теперь ученые считают, что существующие атмосферные модели придется пересмотреть, пишет PHYS.org.

Терпены – летучие природные соединения, выделяемые растениями, которые необходимы для коммуникаций растений, опыления и защиты от травоядных. Например, они отмечают ха характерный "лесной аромат" после дождя или в жаркий день. Попадая в атмосферу, терпены реагируют с другими соединениями, такими как озон, образуя частицы. Эти аэрозоли влияют на качество воздуха и здоровье органов дыхания, отражают солнечную радиацию и служат затравками для облачных капель.

Ранее дитерпены не учитывались в атмосферных моделях, поскольку ученые полагали, что они нелетучие из-за высокой молекулярной массы. Но новые современные и мощные аналитические методы указывают на то, что дитерпены действительно выбрасываются в воздух в заметных количествах и могут способствовать образованию аэрозолей.

Оценки среднего сезонного уровня выбросов дитерпенов, 2018 год Фото: Communications Earth & Environment

Ученые провели ряд лабораторных экспериментов с использованием дитерпена каурена и обнаружили, что дитерпены действительно могут быстро превращаться в реакциях с озоном с эффективностью около 10%. По словам руководителя лабораторных экспериментов, профессора Хельсинского университета Микаэля Эн, это означает, что десятая часть массы каурена, выбрасываемого в земною атмосферу, образует аэрозоль.

Учитывая предыдущие химические знания о влиянии молекулярных структур на образование аэрозолей, ученые ожидают, что большинство других дитерпенов могут образовывать аэрозоли с еще более высокой эффективностью. В результате ученые полагают, что нам придется пересмотреть существующие модели, поскольку ранее дитерпены не считались ключевыми элементами образования аэрозолей.

