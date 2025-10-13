Атмосферні моделі доведеться переглянути: дерева виділяють невраховані раніше сполуки

Дослідники щойно довели, що дитерпени, сполуки, які виділяються деревами, утворюють аерозолі. Вважається, що вони можуть впливати на утворення частинок в атмосфері, який раніше не враховували, — знадобиться оновлення атмосферних моделей.

Нове дослідження було проведене командою з Інституту діагностики довкілля та водних досліджень (IDAEA) Національної дослідницької ради Іспанії (CSIC) та Інституту досліджень атмосфери та Землі (INAR) Гельсінського університету. Ученим уперше вдалося кількісно оцінити загальний обсяг викидів дитерпенів рослинністю по всьому світу та їхню здатність утворювати аерозолі. Тепер учені вважають, що наявні атмосферні моделі доведеться переглянути, пише PHYS.org.

Терпени — леткі природні сполуки, що виділяються рослинами, які необхідні для комунікацій рослин, запилення та захисту від травоїдних. Наприклад, вони відзначають ха характерний "лісовий аромат" після дощу або в спекотний день. Потрапляючи в атмосферу, терпени реагують з іншими сполуками, такими як озон, утворюючи частинки. Ці аерозолі впливають на якість повітря і здоров'я органів дихання, відбивають сонячну радіацію і слугують затравками для хмарних крапель.

Раніше дитерпени не враховувалися в атмосферних моделях, оскільки вчені вважали, що вони нелеткі через високу молекулярну масу. Але нові сучасні та потужні аналітичні методи вказують на те, що дитерпени справді викидаються в повітря в помітних кількостях і можуть сприяти утворенню аерозолів.

Оцінки середнього сезонного рівня викидів дитерпенів, 2018 рік Фото: Communications Earth & Environment

Учені провели низку лабораторних експериментів з використанням дитерпену каурена і виявили, що дитерпени дійсно можуть швидко перетворюватися в реакціях з озоном з ефективністю близько 10%. За словами керівника лабораторних експериментів, професора Гельсінського університету Мікаеля Ен, це означає, що десята частина маси каурена, що викидається в земну атмосферу, утворює аерозоль.

З огляду на попередні хімічні знання про вплив молекулярних структур на утворення аерозолів, вчені очікують, що більшість інших дитерпенів можуть утворювати аерозолі з ще вищою ефективністю. У результаті вчені вважають, що нам доведеться переглянути наявні моделі, оскільки раніше дитерпени не вважалися ключовими елементами утворення аерозолів.

