Необъяснимый рост Патагонского ледникового щита: ученые считают, что нашли причины расширения

В новом исследовании ученые обнаружили факторы, повлиявшие на расширение патагонского ледникового щита во время последнего ледникового периода. Считается, что последние 120 000 лет изменения зависели от двух ключевых факторов.

Международная исследовательская группа под руководством Бременского университета исследовала факторы, повлиявшие на расширение Патагонского ледникового щита во время последнего ледникового периода. Теперь ученые обнаружили доказательства того, что наступление и отступление ледников Южной Америки за последние 120 000 лет связано с двумя ключевыми факторами: изменением летней солнечной радиации и продолжительностью лета, пишет PHYS.org.

Команда обнаружила, что эти колебания следовали регулярному циклу, аналогичному изменениям угла наклона земной оси, но дополнительно усиливались или подавлялись краткосрочными климатическими колебаниями в течение тысяч лет.

Патагония – разнообразный регион с широким разнообразием ландшафтов. Для этого региона характерны обширные леса, открытые луга, засушливые пустыни и величественные горные хребты. Впрочем, известно, что он вовсе не всегда был таким разнообразным, и даже сегодня все еще можно заметить следы совершенно иного ландшафта: патагонские ледяные поля.

В западной части Патагонии компактные ледниковые области тянутся на сотни километров вдоль Анд в Чили и Аргентине. Северные и южные Патагонские ледяные поля представляют собой остатки гораздо более крупного ледяного покрова, достигшего максимальной площади около 35 000 лет назад. В то время как известно, центральная горная цепь Анд была покрыта льдом между 38 и 55 градусами южной широты.

По словам первого автора исследования, доктора Андреса Кастальо-Льярена, целью их с коллегами нового исследования было изучение пространственно-временной истории Патагонского ледникового щита в течение всего последнего периода – примерно со 120 000 лет назад до наших дней. Эти данные могут предоставить более глубокое понимание причин временных последовательностей и динамики наступления и отступления ледников.

Отметим, что основное внимание команды было приковано к роли изменчивости климата в тысячелетнем масштабе как движущего механизма изменений ледникового покрова Патагонии. Известно, что последний ледниковый период оказал влияние на условия окружающей среды и ландшафты по всему миру. Например, Северная Америка и Европа, а также Патагония были покрыты гигантскими ледяными щитами, которые впоследствии исчезли. Поскольку рост и сокращение ледяных массивов в значительной степени контролировались колебаниями температуры и осадков, ледниковые щиты прошлого предоставляют важную информацию о прошлых изменениях климата.

Палеоклиматические данные из Патагонии и Новой Зеландии указывают на то, что максимальное расширение ледников в средних широтах Южного полушария произошло почти одновременно, однако не было синхронизировано с историей Северного полушария.

В новом исследовании ученые использовали компьютерное моделирование, результаты которого показали, что ледниковый покров Патагонского ледникового щита претерпевал периоды расширения и сокращения, а вовсе не имел единообразной истории ледниковых периодов. Это противоречит более ранним предположениям. Основанным на геологических реконструкциях.

Данные также указывают на то, что Патагонский ледниковый щит претерпел два основных периода наступления ледника во время последнего ледникового цикла:

около 71 000 лет назад;

около 35 000 лет назад.

Между этими периодами наблюдалось временное сокращение ледникового щита около 60 000 лет назад. Команде также удалось определить движущую силу этих долгосрочных колебаний, которая заключается в сочетании изменений продолжительности летних сезонов с интенсивностью летнего солнечного излучения, известного как "интегрированная летняя энергия". Эта энергия колеблется в зависимости от изменения наклона земной оси в масштабе времени около 40 000 лет.

