Незрозуміле зростання Патагонського льодовикового щита: вчені вважають, що знайшли причини розширення

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Бременського університету досліджувала чинники, що вплинули на розширення Патагонського льодовикового щита під час останнього льодовикового періоду. Тепер учені виявили докази того, що наступ і відступ льодовиків Південної Америки за останні 120 000 років пов'язані з двома ключовими факторами: зміною літньої сонячної радіації та тривалістю літа, пише PHYS.org.

Команда виявила, що ці коливання слідували регулярному циклу, аналогічному змінам кута нахилу земної осі, але додатково посилювалися або пригнічувалися короткостроковими кліматичними коливаннями протягом тисяч років.

Патагонія — різноманітний регіон із широким розмаїттям ландшафтів. Для цього регіону характерні великі ліси, відкриті луки, посушливі пустелі та величні гірські хребти. Втім, відомо, що він зовсім не завжди був таким різноманітним, і навіть сьогодні все ще можна помітити сліди зовсім іншого ландшафту: патагонські крижані поля.

У західній частині Патагонії компактні льодовикові області тягнуться на сотні кілометрів уздовж Анд у Чилі та Аргентині. Північні та південні Патагонські крижані поля являють собою залишки набагато більшого крижаного покриву, який досяг максимальної площі близько 35 000 років тому. У той час, як відомо, центральний гірський ланцюг Анд був вкритий льодом між 38 і 55 градусами південної широти.

За словами першого автора дослідження, доктора Андреса Кастальо-Льярена, метою їхнього з колегами нового дослідження було вивчення просторово-часової історії Патагонського льодовикового щита впродовж усього останнього періоду — приблизно зі 120 000 років тому до наших днів. Ці дані можуть надати глибше розуміння причин часових послідовностей і динаміки настання та відступу льодовиків.

Зазначимо, що основна увага команди була прикута до ролі мінливості клімату в тисячолітньому масштабі як рушійного механізму змін льодовикового покриву Патагонії. Відомо, що останній льодовиковий період вплинув на умови довкілля і ландшафти по всьому світу. Наприклад, Північна Америка та Європа, а також Патагонія були вкриті гігантськими крижаними щитами, які згодом зникли. Оскільки зростання та скорочення крижаних масивів значною мірою контролювалися коливаннями температури та опадів, льодовикові щити минулого надають важливу інформацію про минулі зміни клімату.

Палеокліматичні дані з Патагонії та Нової Зеландії вказують на те, що максимальне розширення льодовиків у середніх широтах Південної півкулі відбулося майже одночасно, проте не було синхронізоване з історією Північної півкулі.

У новому дослідженні вчені використовували комп'ютерне моделювання, результати якого показали, що льодовиковий покрив Патагонського льодовикового щита зазнавав періодів розширення і скорочення, а зовсім не мав однакової історії льодовикових періодів. Це суперечить більш раннім припущенням. Заснованим на геологічних реконструкціях.

Дані також вказують на те, що Патагонський льодовиковий щит зазнав двох основних періодів настання льодовика під час останнього льодовикового циклу:

близько 71 000 років тому;

близько 35 000 років тому.

Між цими періодами спостерігалося тимчасове скорочення льодовикового щита близько 60 000 років тому. Команді також вдалося визначити рушійну силу цих довгострокових коливань, яка полягає в поєднанні змін тривалості літніх сезонів з інтенсивністю літнього сонячного випромінювання, відомого як "інтегрована літня енергія". Ця енергія коливається залежно від зміни нахилу земної осі в масштабі часу близько 40 000 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, щонайстаріші наскельні малюнки Патагонії допомогли виживати древнім людям протягом 130 поколінь.

