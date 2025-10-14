В океане найден новый вид фантомных головастиков: животные скрывались на дне

Океан является домом для огромного количества видов, но недавно замеченный вид глубоководных угрей-острозвостов может стать фаворитом ученых. Изображения указывают, что животные похожи на гигантского фантомного головастика.

Related video

В глубинах скрывается множество видов, которые все еще неизвестны науке. В новом исследовании во время последней экспедиции E/V Nautilus, целью которой является исследование ранее неизведанных глубоководных районов островов Кука в южной части Тихого океана, ученые наткнулись на странное существо, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе экспедиции ученые исследовали морское дно, когда наткнулись на нечто жуткое. По мере приближения камеры странность лишь усиливалась, когда в поле зрения команды появилось существо, похожее на головастика, без различимых черт. В конце концов оно уплыло, хотя позже исследователи обнаружили еще один не менее жуткий экземпляр.

Дальнейшие изучения показали, что перед учеными были вовсе не огромные амфибии, а близкие касковые угри (Typhlonus nasus), скрывающиеся на глубоководном дне. Как следует из названия, у этих странных рыб резко редуцированы черты лица, а также, по-видимому, отсутствуют глаза. Однако, внешность может быть обманчива. По словам ученых, хотя выпуклые морды этих глубоководных пловцов кажутся безглазыми, у молодых особей на самом деле были обнаружены крошечные глаза, спрятанные под кожей.

Впрочем, по мнению команды, это не так уж странно: безликие касковые угри могут жить на глубине до 5100 метров под толщей воды. Этот слой океана входит в абиссальную зону, где полностью отсутствует свет. В результате животным попросту нет смысла иметь большие глаза, если они живут в темноте – предполагается, что они утратили свои большие глаза в ходе эволюции.

Глубоководное место обитания также может объяснить, почему, несмотря на относительно широкое распространение, представителей этого вида так редко можно увидеть. Фактически, безликие касковые были заново обнаружены в Австралии еще в 2017 году, после того как ни один из них не был зарегистрирован в водах страны с 1873 года.

Когда образец был поднят на палубу исследовательского судна, ученые подумали, что обнаружили совершенно новый вид, пока изучение публикаций не показало, что это T. nasus, и, возможно, самый крупный из когда-либо наблюдавшихся.

Напомним, ранее мы писали о том, что морская свинья станцевала на глубине более 2300 м: движения животного записали на видео.

Ранее Фокус писал ученым потребовалось 100 лет, чтобы найти место размножения угрей.