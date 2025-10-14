В океані знайдено новий вид фантомних пуголовків: тварини ховалися на дні

Океан є домівкою для величезної кількості видів, але нещодавно помічений вид глибоководних вугрів-гострозвостів може стати фаворитом учених. Зображення вказують, що тварини схожі на гігантського фантомного пуголовка.

Related video

У глибинах ховається безліч видів, які все ще невідомі науці. У новому дослідженні під час останньої експедиції E/V Nautilus, метою якої є дослідження раніше незвіданих глибоководних районів островів Кука в південній частині Тихого океану, вчені натрапили на дивну істоту, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час експедиції вчені досліджували морське дно, коли натрапили на щось моторошне. У міру наближення камери дивина лише посилювалася, коли в полі зору команди з'явилася істота, схожа на пуголовка, без помітних рис. Зрештою вона попливла, хоча пізніше дослідники виявили ще один не менш моторошний екземпляр.

Подальші вивчення показали, що перед вченими були зовсім не величезні амфібії, а близькі каскові вугри (Typhlonus nasus), які ховаються на глибоководному дні. Як випливає з назви, у цих дивних риб різко редуковані риси обличчя, а також, мабуть, відсутні очі. Однак, зовнішність може бути оманливою. За словами вчених, хоча опуклі морди цих глибоководних плавців здаються безокими, у молодих особин насправді було виявлено крихітні очі, заховані під шкірою.

Утім, на думку команди, це не так уже й дивно: безликі каскові вугри можуть жити на глибині до 5100 метрів під товщею води. Цей шар океану входить в абісальну зону, де повністю відсутнє світло. У результаті тваринам просто немає сенсу мати великі очі, якщо вони живуть у темряві — припускають, що вони втратили свої великі очі під час еволюції.

Глибоководне місце проживання також може пояснити, чому, попри відносно широке поширення, представників цього виду так рідко можна побачити. Фактично, безликі каскові були заново виявлені в Австралії ще 2017 року, після того, як жоден з них не був зареєстрований у водах країни з 1873 року.

Коли зразок було піднято на палубу дослідницького судна, вчені подумали, що виявили абсолютно новий вид, поки вивчення публікацій не показало, що це T. nasus, і, можливо, найбільший з тих, що коли-небудь спостерігалися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що морська свиня станцювала на глибині понад 2300 м: рухи тварини записали на відео.

Раніше Фокус писав, вченим знадобилося 100 років, щоб знайти місце розмноження вугрів.