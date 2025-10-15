Рождение первого птенца ара, вымершего в дикой природе: есть надежда на сохранение вида

Исследователи заявили о рождении вымершего в дикой природе птенца ара Спикса. Попугаи отложили сотню яиц, но только 101-е стало успешным для всего вида.

Ара Спикса (Cyanopsitta spixii) – ярко-синий попугай, некогда обитавший в сухих тропических лесах северо-восточной Бразилии. Благодаря яркому небесно-голубому оперению и более бледной серо-голубой голове эта поразительная птица, пожалуй, наиболее известна как источник вдохновения для анимационного фильма 2011 года "Рио". В 2018-2019 годах вид официально был признан вымершим в дикой природе, хотя последнюю птицу видели в дикой природе в 2020 году, пишет IFLScience.

К счастью, сегодня небольшое количество ара Спикса выживает только в неволе, в зоопарках и программах разведения по всему миру. Одним из таких мест является частный зоопарк Pairi Daiza, расположенный в Эно, Бельгия.

В этом зоопарке на обозрение публики выставлены три ара Скрипса, а девять и них живут в специализированном частном вольере в рамках международной программы разведения. За все время пребывания в зоопарке попугаи отложили 100 яиц, но ни одно из них не было оплодотворено. К счастью, позже смотрители птиц обнаружили, что 101-е яйцо оказалось оплодотворенным.

Птенец родился 21 сентября 2025 года Фото: Pairi Daiza

Исследователи считают, что успех можно объяснить недавним изменением в рационе птиц. Яйцо было оперативно изъято из гнезда, поскольку у молодых ара могут возникнуть трудности с выкармливанием птенцов, и передано на попечение команды специалистов по редким птицам. Их пристальное внимание окупилось: птенец вылупился утром 21 сентября 2025 года.

С момента вылупления птенца команда специалистов выкармливает его вручную каждые два часа, днем и ночью. По словам смотрителя Томаса Биарджи, кормить птенца каждые два часа – изнурительно, но в то же время невероятно мотивирует, учитывая, что ученые буквально держат в руках будущее одного из самых исчезающих видов в мире.

Отметим, что у новорожденного ара Спикса пока нет характерных синих перьев, и он больше похож на недоваренную сосиску, чем на тропического попугая. Известно, что в будущем птенца не выпустят в дикую природу, однако он вырастет и станет ключевым производителем в программе, помогая расширять популяцию вместе с другими птенцами, ожидающимися в ближайшие годы.

В Бразилии ара Спикса были выпущены в дикую природу в рамках программы реинтродукции, первые птицы появились на свет в июне 2022 года. Однако программа была завершена без продления, оставив ее будущее под вопросом.

Несмотря на то, что будущее вида не определено, есть надежда, что детеныш 101 в конечном итоге сыграет решающую роль в продолжающихся усилиях по восстановлению стабильной популяции ара Спикса на их родине.

