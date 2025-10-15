Народження першого пташеняти ара, вимерлого у дикій природі: є надія на збереження виду

Дослідники заявили про народження вимерлого в дикій природі пташеняти ара Спікса. Папуги відклали сотню яєць, але тільки 101-е стало успішним для всього виду.

Related video

Ара Спікса (Cyanopsitta spixii) — яскраво-синій папуга, що колись мешкав у сухих тропічних лісах північно-східної Бразилії. Завдяки яскравому небесно-блакитному оперенню і блідішій сіро-блакитній голові цей дивовижний птах, мабуть, найбільш відомий як джерело натхнення для анімаційного фільму 2011 року "Ріо". У 2018-2019 роках вид офіційно було визнано вимерлим у дикій природі, хоча останнього птаха бачили в дикій природі 2020 року, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На щастя, сьогодні невелика кількість ара Спікса виживає тільки в неволі, в зоопарках і програмах розведення по всьому світу. Одним із таких місць є приватний зоопарк Pairi Daiza, розташований в Ено, Бельгія.

У цьому зоопарку на огляд публіки виставлені три ара Скріпса, а дев'ятеро з них живуть у спеціалізованому приватному вольєрі в рамках міжнародної програми розведення. За весь час перебування в зоопарку папуги відклали 100 яєць, але жодне з них не було запліднене. На щастя, пізніше доглядачі птахів виявили, що 101-е яйце виявилося заплідненим.

Пташеня народилося 21 вересня 2025 року Фото: Pairi Daiza

Дослідники вважають, що успіх можна пояснити недавньою зміною в раціоні птахів. Яйце оперативно вилучили з гнізда, оскільки в молодих ара можуть виникнути труднощі з вигодовуванням пташенят, і передали під опіку команди фахівців з рідкісних птахів. Їхня пильна увага окупилася: пташеня вилупилося вранці 21 вересня 2025 року.

З моменту вилуплення пташеняти команда фахівців вигодовує його вручну кожні дві години, вдень і вночі. За словами доглядача Томаса Біарджі, годувати пташеня кожні дві години — виснажливо, але водночас неймовірно мотивує з огляду на те, що науковці буквально тримають у руках майбутнє одного з найбільш зникаючих видів у світі.

Зазначимо, що новонароджений ара Спікс поки що не має характерного синього пір'я, і він більше схожий на недоварену сосиску, ніж на тропічного папугу. Відомо, що в майбутньому пташеня не випустять у дику природу, проте воно виросте і стане ключовим виробником у програмі, допомагаючи розширювати популяцію разом з іншими пташенятами, що очікуються найближчими роками.

У Бразилії ара Спікса були випущені в дику природу в рамках програми реінтродукції, перші птахи з'явилися на світ у червні 2022 року. Однак програма була завершена без продовження, залишивши її майбутнє під питанням.

Попри те, що майбутнє виду не визначено, є надія, що дитинча 101 зрештою зіграє вирішальну роль у зусиллях з відновлення стабільної популяції ара Спікса на їхній батьківщині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дикі медоносні бджоли в Європі вперше опинилися на межі зникнення.

Раніше Фокус писав про те, що народилося пташеня рідкісного ара індиго, що зникає в дикій природі.