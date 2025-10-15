Самый странный фрукт в мире удивительно похож на "пальцы мертвецов": каков он на вкус

Исследователи рассказали об одном из самых любопытных кустарников в мире – его листья и цветы мало примечательны, однако все меняется с наступлением осени. В этот момент у растения появляются плоды, которые часто сравнивают с пальцами мертвецов.

Кустарник декаиснеи фаргеса (Decaisnea fargesii) имеет весьма непримечательный вид большую часть года, однако осенью с ним происходит нечто странное, чего сложно не заметить. У растения вырастают странные плоды, которые часто называют "пальцами мертвецов" или "синей колбасой", пишет IFLScience.

Что такое "пальцы мертвецов"?

На самом деле плоды кустарника не имеют ничего общего с пальцами мертвецов, однако взглянув на них, легко понять, откуда у плода декаиснеи фаргеса появилось такое прозвище. Плоды этого кустарника серо-голубые, толстые, с перетяжками, напоминающими складки на пальцах.

Отметим, что растение впервые было описано в научной литературе в 1892 году французским ботаником Адриеном Рене Франше – тогда ученый отметил, что плоды растения "красивого синего цвета". Тогда никакого сравнения с "пальцами мертвеца" не предполагалось, так как, по словам Франше, форма, цвет и перетяжки плодов походили на "больших гусениц, свисающих с ветвей".

Франше получил образец D. fargesii от французского католического миссионера Поля Гийома Фарже, и растение было названо в его честь. Фардже был весьма плодовитым коллекционером растений, собрав почти 4000 видов во время службы в провинции Сычуань (Китай). Именно там, а также в Тибете и Непале, в умеренном климате до сих пор растут пальцы мертвецов. Любопытно, что плоды растения, как правило, созревают как раз к Хэллоуину.

Каковы на вкус "пальцы мертвецов"?

Сегодня плоды кустарника часто сравнивают с "пальцами мертвецов" или "синей колбасой". Но можно ли есть эти плоды и каковы они на вкус?

По словам исследователей, если разрезать плоды кустарника, внутри прозрачной мякоти можно обнаружить черные семена, подобные тем, что мы видим в мякоти арбуза. Съедобна только мякоть – по словам руководителя научных исследований Ботанического сада и Центра исследований растений Университета Британской Колумбии Дэниела Москина, вкус мякоти не неприятный, но пресный, а текстура похожа на желе.

По словам морфолога семян Королевского ботанического сада в Кью Вольфганга Ступпи, ему вкус показался очень тонким и приятным, преимущественно сладким с нотками дыни и огурца.

