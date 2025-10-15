Найдивніший фрукт у світі дивовижно схожий на "пальці мерців": який він на смак

Дослідники розповіли про один з найцікавіших чагарників у світі — його листя і квіти мало примітні, проте все змінюється з настанням осені. У цей момент у рослини з'являються плоди, які часто порівнюють з пальцями мерців.

Чагарник декаіснеї фаргеса (Decaisnea fargesii) має вельми непримітний вигляд більшу частину року, проте восени з ним відбувається щось дивне, чого складно не помітити. У рослини виростають дивні плоди, які часто називають"пальцями мерців" або "синьою ковбасою", пише IFLScience.

Що таке "пальці мерців"?

Насправді плоди чагарнику не мають нічого спільного з пальцями мерців, однак глянувши на них, легко зрозуміти, звідки в плода декаіснеї фаргеса з'явилося таке прізвисько. Плоди цього чагарнику сіро-блакитні, товсті, з перетяжками, що нагадують складки на пальцях.

Зазначимо, що рослина вперше була описана в науковій літературі 1892 року французьким ботаніком Адрієном Рене Франше — тоді вчений відзначив, що плоди рослини "красивого синього кольору". Тоді жодного порівняння з "пальцями мерця" не передбачалося, оскільки, за словами Франше, форма, колір і перетяжки плодів були схожими на "великих гусениць, що звисають із гілок".

Франше отримав зразок D. fargesii від французького католицького місіонера Поля Гійома Фарже, і рослина була названа на його честь. Фарже був вельми плідним колекціонером рослин, зібравши майже 4000 видів під час служби в провінції Сичуань (Китай). Саме там, а також у Тибеті та Непалі, в помірному кліматі досі ростуть пальці мерців. Цікаво, що плоди рослини, як правило, дозрівають якраз до Гелловіну.

Які на смак "пальці мерців"?

Сьогодні плоди чагарнику часто порівнюють із "пальцями мерців" або "синьою ковбасою". Але чи можна їсти ці плоди і які вони на смак?

За словами дослідників, якщо розрізати плоди чагарнику, всередині прозорої м'якоті можна виявити чорне насіння, подібне до того, що ми бачимо в м'якоті кавуна. Їстівна тільки м'якуш — за словами керівника наукових досліджень Ботанічного саду і Центру досліджень рослин Університету Британської Колумбії Деніела Москіна, смак м'якоті не неприємний, але прісний, а текстура схожа на желе.

За словами морфолога насіння Королівського ботанічного саду в К'ю Вольфганга Ступпі, йому смак здався дуже тонким і приємним, переважно солодким з нотками дині та огірка.

