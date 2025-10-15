Самая высокогорная река в мире быстро меняет форму: что делает ее такой нестабильной (видео)

Спутниковые снимки показывают, как изменяющая форму “разветвленная река” в Тибете становится все более нестабильной. За последние десятилетия изменения стали очень заметны, и ситуация может усугубиться.

Спутниковый снимок 2025 года запечатлел особенно сложный участок реки Ярлунг Цангпо, разветвленной реки, протекающей через Тибетское нагорье. Данные указывают на то, что эта часть реки уже претерпела радикальные визуальные изменения за последние десятилетия и вскоре ситуация может быть усугублена изменением климата, пишет Live Science.

Самая высокогорная разветвленная река в мире

На снимке показан особенно извилистый участок рекордно разветвленной реки в Китае, которая ежегодно меняет форму и может стать еще более непредсказуемой в ближайшие десятилетия. Река Ярлунг Цангпо – водный путь длиной около 2000 километров, который берет начало у ледника на востоке Тибетского нагорья и простирается до Индии. Река считается самой длинной в Тибете, а также пятой по длине во всем Китае. Ярлунг Цангпо также является самой высокогорной рекой на Земле, протекая на средней высоте 4000 метров над уровнем моря.

Участок реки на снимке расположен в уезде Чжананг, непосредственно перед тем, как река проходит через самый глубокий в мире наземный каньон и его одноименный Гранд-Каньон Ярлунг Цангпо, глубина которого превышает 6000 метров. Для сравнения, это в три раза глубже Большого каньона в Аризоне.

Ярлунг Цангпо также является классическим примером разветвленной реки – водного пути с многочисленными руслами, разветвляющимися и сливающимися, создавая характерный переплетенный рисунок с песчаными отмелями в середине русла. На этом участке реки наблюдается наибольшее количество разветвлений: в некоторых точках изображения их может быть до 20.

Река Ярлунг Цангпо непредсказуемо меняется

По словам ученых, экстремальная разветвленность реки Ярланг Зангбо обусловлена обширными осадочными отложениями с крутых склонов соседних Гималаев, которые смываются в реку и способствуют прокладке новых русел в земле. Геолог из Техасского университета в Остине Золтан Сильвестр также отмечает, что река так часто меняет форму, что на песчаных отмелях, спорадически появляющихся между рукавами реки, не может полноценно расти никакая растительность.

Процесс быстрой смены формы реки ученые показали на 37-летней покадровой анимации, включающей ежегодные спутниковые снимки, сделанные в период с 1988 по 2025 год спутниками Landsat 5, Landsat 8 и Landsat 9.

Отметим, что река берет начало у ледника Ангси, вытекая из ручья талой воды, берущего начало из ледяного массива. Это было официально подтверждено лишь в 2011 году – до этого у ученых существовали разногласия относительно того, действительно ли река возникла из ручья талой воды, стекающего с близлежащего ледника Чемаюндунг.

Как и многие другие гималайские ледниковые массивы, ледник Ангси потерял значительное количество воды за последние десятилетия из-за антропогенного изменения климата. В результате таяние воды привело к отложению большего количества осадков в реке, что может усилить эрозию и повысить вероятность обрушения ее берегов.

В исследовании 2024 года ученые проанализировали спутниковые снимки 13 крупных рек Тибетского нагорья и пришли к выводу, что изменение климата и дальнейшее таяние ледника представляет риск для местных экосистем, инфраструктуры и стабильности ландшафта.

