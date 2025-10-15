Найвисокогірніша річка у світі швидко змінює форму: що робить її такою нестабільною (відео)

Супутникові знімки показують, як "розгалужена річка", що змінює форму, в Тибеті стає все більш нестабільною. За останні десятиліття зміни стали дуже помітними, і ситуація може погіршитися.

Супутниковий знімок 2025 року зафіксував особливо складну ділянку річки Ярлунг Цангбо, розгалуженої річки, що протікає через Тибетське нагір'я. Дані вказують на те, що ця частина річки вже зазнала радикальних візуальних змін протягом останніх десятиліть, і незабаром ситуація може бути погіршена зміною клімату, пише Live Science.

Найвисокогірніша розгалужена річка у світі

На знімку показано особливо звивисту ділянку рекордно розгалуженої річки в Китаї, яка щороку змінює форму і може стати ще більш непередбачуваною в найближчі десятиліття. Річка Ярлунг Цангпо — водний шлях завдовжки близько 2000 кілометрів, який бере початок біля льодовика на сході Тибетського нагір'я і простягається до Індії. Річка вважається найдовшою в Тибеті, а також п'ятою за довжиною в усьому Китаї. Ярлунг Цангпо також є найвисокогірнішою річкою на Землі, протікаючи на середній висоті 4000 метрів над рівнем моря.

Ділянка річки на знімку розташована в повіті Чжананг, безпосередньо перед тим, як річка проходить через найглибший у світі наземний каньйон і його однойменний Гранд-Каньйон Ярлунг Цангпо, глибина якого перевищує 6000 метрів. Для порівняння, це втричі глибше за Великий каньйон в Аризоні.

Ярлунг Цангпо також є класичним прикладом розгалуженої річки — водного шляху з численними річищами, що розгалужуються та зливаються, створюючи характерний переплетений малюнок з піщаними мілинами в середині річища. На цій ділянці річки спостерігається найбільша кількість розгалужень: у деяких точках зображення їх може бути до 20.

Річка Ярлунг Цангпо непередбачувано змінюється

За словами вчених, екстремальна розгалуженість річки Ярланг Цангпо зумовлена великими осадовими відкладеннями з крутих схилів сусідніх Гімалаїв, які змиваються в річку і сприяють прокладанню нових річищ у землі. Геолог із Техаського університету в Остіні Золтан Сільвестр також зазначає, що річка так часто змінює форму, що на піщаних мілинах, які спорадично з'являються між рукавами річки, не може повноцінно рости ніяка рослинність.

Процес швидкої зміни форми річки вчені показали на 37-річній покадровій анімації, що містить щорічні супутникові знімки, зроблені в період із 1988 до 2025 року супутниками Landsat 5, Landsat 8 і Landsat 9.

Зазначимо, що річка бере початок біля льодовика Ангсі, витікаючи зі струмка поталої води, що бере початок із крижаного масиву. Це було офіційно підтверджено лише 2011 року — до цього у вчених існували розбіжності щодо того, чи справді річка виникла зі струмка поталої води, що стікає з прилеглого льодовика Чемаюндунг.

Як і багато інших гімалайських льодовикових масивів, льодовик Ангсі втратив значну кількість води за останні десятиліття через антропогенну зміну клімату. У результаті танення води призвело до відкладення більшої кількості опадів у річці, що може посилити ерозію і підвищити ймовірність обвалення її берегів.

У дослідженні 2024 року вчені проаналізували супутникові знімки 13 великих річок Тибетського нагір'я і дійшли висновку, що зміна клімату та подальше танення льодовика становить ризик для місцевих екосистем, інфраструктури та стабільності ландшафту.

