Дельфины выбрасываются на берег с мутировавшим мозгом: это угрожает миллионам людей

В новом исследовании ученые обнаружили тревожную связь между дельфинами, выбросившимися на берег и токсином, вызывающим повреждения мозга, подобные болезни Альцгеймера. Предполагается, что это может иметь тревожные последствия для миллионов людей.

Исследование было проведено командой из Медицинской школы Миллера при Университете Майами. Ученые обследовали 20 дельфинов, выброшенных на берег в лагуне Индиан-Ривер во Флориде, и обнаружили высокий уровень химического вещества, повреждающего мозг. Предполагается, что вещество вырабатывается цианобактериями, известными как сине-зеленые водоросли, пишет Daily Mail.

Угроза токсичных водорослей в океане

Эти микроскопические организмы выделяют соединения, высокотоксичные для нервных клеток, повреждая области мозга, отвечающие за память, мышление и коммуникацию. Данные также указывают, что у дельфинов, выброшенных на берег во время пика цветения водорослей, содержание токсина было в 2900 раз выше, чем у животных, выброшенных на берег в другое время года.

В мозге дельфинов также наблюдались характерные признаки болезни Альцгеймера, включая липкие белковые комки и спутанные волокна, нарушающие работу мозга и способные привести к потере памяти и спутанности сознания.

По словам доктора Дэвида Дэвиса, дельфины считаются экологическими индикаторами токсичного воздействия в морской среде, а потому существуют опасения по поводу проблем со здоровьем человека, связанных с цветением цианобактерий.

В прошлом году в округе Майами-Дейд был зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера в стране – это указывает на то, что вредные токсины, вероятно, могут воздействовать и на человека. По словам Дэвиса, у болезни Альцгеймера, вероятно, есть множество причин, однако воздействие цианобактерий все чаще становится существенным фактором риска.

Цианобактерии, также известные как сине-зеленые водоросли – микроскопические организмы, процветающие в теплых, богатых питательными веществами водах, особенно там, где сельскохозяйственные стоки и сточные воды приносят высокие уровни азота и фосфора. В период размножения эти организмы быстро размножаются, окрашивая водоем в ярко-зеленый или сине-зеленый цвет, а также активно выделяя токсины.

Такое цветение водорослей моет выглядеть безобидным, однако это не совсем так. Водоросли вырабатывают целый ряд токсинов, невероятно токсичных для нервных клеток, в том числе:

β-N-метиламино-L-аланин (BMAA);

2,4-диаминомасляная кислота (2,4-DAB);

N-2-аминоэтилглицин (AEG).

Ученые полагают, что со временем воздействие этих токсинов может привести к тем же изменениям в мозге, что и при болезни Альцгеймера, включая:

неправильно свернутые тау-белки;

амилоидные бляшки;

спутанные волокна, разрушающие нейронные связи.

Увы, связь между этими токсинами и нейродегенеративными заболеваниями не просто теоретическая. Исследования с участием жителей Гуама показали, что люди, регулярно употребляющие продукты, содержащие токсины цианобактерий, более склонны к развитию тех же нарушений в мозге, что и при болезни Альцгеймера.

В мозге пострадавших наблюдались те же нарушения сворачивания белков и образование бляшек, что и у пациентов с болезнью Альцгеймера. Позже эксперименты на лабораторных животных подтвердили эти данные, доказав, что длительное воздействие токсинов способно вызвать снижение когнитивных функций и поражения мозга, почти идентичные при болезни Альцгеймера.

Ситуация среди дельфинов особенно тревожна, поскольку животные являются высшими хищниками морских экосистем и чрезвычайно подвержены биоаккумуляции – процесс накопления токсинов в организме животных, находящихся на вершине пищевой цепи. Мелкая рыба и беспозвоночные поглощают токсины цианобактерий, и эти соединения постепенно концентрируются по мере продвижения вверх по цепочке. Простыми словами, к тому времени, как они достигают дельфинов, их уровни могут быть чрезвычайно высокими.

Ученые обнаружили признаки болезни Альцгеймера в мозге всех подопытных дельфинов Фото: Brain Chemistry Labs

Уровни токсичных веществ у дельфинов

В ходе исследования ученые проанализировали мозг 20 афалин, выбросившихся на берег с 2010 по 2019 год. Результаты показали, что у животных, выбросившихся на берег в периоды цветения водорослей, в мозге содержалось до 2900 раз больше 2,4-ДАБ, чем у дельфинов, выбросившихся на берег в другое время года.

Кроме того, в мозге животных наблюдалось множество характерных признаков болезни Альцгеймера, в том числе: β-амилоидные бляшки, гиперфосфорилированные тау-белки и включения белка TDP-43 – маркера более агрессивных форм нейродегенеративного заболевания. Ученые также выявили изменения в 536 генах, соответствующие паттернам, связанным с болезнью Альцгеймера у людей.

Проблема цветения водорослей также усугубляется изменением климата и увеличением стока питательных веществ, поскольку повышение температуры воды и продолжительное солнечное сияние создаю идеальные условия для более частого и продолжительного цветения цианобактерий.

