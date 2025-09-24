Самый крохотный дельфин в мире может погружаться на 120 м: таких акробатических трюков не ожидали

В новом исследовании ученые использовали высокотехнологические датчики, чтобы проследить за тем, как самые маленькие дельфины на планете ведут себя под толщей воде. Животные удивили глубиной, на которую способны погружаться.

Дельфины Гектора (Cephalorhynchus hectori) достигают в длину всего 1,4 метра, что делает их самыми маленькими дельфинами в мор Земли. Технически ученые разделяют вид на два подвида:

находящийся под угрозой исчезновения мауйский дельфин, обитающий у берегов Северного острова;

дельфин Гектора с Южного острова – численность вида составляет около 15 000 особей.

В новом исследовании ученые использовали высокотехнологичные датчики открывают редко встречающуюся миру сторону дельфина Гектора – захватывающие акробатические трюки, которые животные демонстрируют под толщей воды в Новой Зеландии, пишет IFLScience.

Исследователи из Оклендского университета отслеживали перемещения 11 дельфинов Гектора с Южного острова в заливе Те-Коко-о-Купе/Клауди-Бэй с помощью DTAG – сложных устройств, которые крепятся к телу дельфина с помощью присоски и регистрируют мельчайшие движения. Результаты нового исследования показывают, что под поверхностью воды эти крошечные китообразные – настоящие мастера акробатических сальто, бочек и ныряний на глубину до 120 метров.

По словам ведущего автора исследования, биолога из Оклендского университета, доктора Илиаса Фосколоса, некоторые из погружений морских животных действительно удивили команду. Ученые были действительно удивлены погружению на глубину до 120 метров – это действительно нечто особенное для животного длиной не более 1,4 метра.

Такое поведение животных, как показывают наблюдения, связано с кормлением: дельфины меняли свои движения в зависимости от того, где они охотились за рыбой. Например, вблизи морского дна дельфины неторопливо скользили, переворачиваясь на спину, чтобы поймать камбалу или треску. В средних слоях движения были более энергичными – дельфины использовали бочкообразные вращения, чтобы схватить небольшую стайную рыбу.

Несмотря на миниатюрные размеры животных, они способны преодолевать значительные расстояния. Например, одна особь была замечена, преодолевающей путь в 15 километров вдоль побережья Южного острова.

Отметим, что дельфины Гектора уязвимы для запутывания в рыболовных снастях, что представляет серьезную угрозу для выживания вида. Детально изучив их перемещения и поведение под водой, исследователи надеются разработать стратегии для более эффективной защиты.

