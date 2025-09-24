Найкрихітніший дельфін у світі може занурюватися на 120 м: таких акробатичних трюків не очікували

У новому дослідженні вчені використовували високотехнологічні датчики, щоб простежити за тим, як найменші дельфіни на планеті поводяться під товщею води. Тварини здивували глибиною, на яку здатні занурюватися.

Related video

Дельфіни Гектора (Cephalorhynchus hectori) досягають завдовжки лише 1,4 метра, що робить їх найменшими дельфінами у світі Землі. Технічно вчені поділяють вид на два підвиди:

мауйський дельфін, що перебуває під загрозою зникнення, мешкає біля берегів Північного острова;

дельфін Гектора з Південного острова — чисельність виду становить близько 15 000 особин.

У новому дослідженні вчені використовували високотехнологічні датчики, які відкривають бік дельфіна Гектора, що рідко зустрічається світу, — дивовижні акробатичні трюки, які тварини демонструють під товщею води в Новій Зеландії, пише IFLScience.

Дослідники з Оклендського університету відстежували переміщення 11 дельфінів Гектора з Південного острова в затоці Те-Коко-о-Купе/Клауді-Бей за допомогою DTAG — складних пристроїв, що кріпляться до тіла дельфіна за допомогою сисалець та реєструють найдрібніші рухи. Результати нового дослідження показують, що під поверхнею води ці крихітні китоподібні — справжні майстри акробатичних сальто, бочок і пірнань на глибину до 120 метрів.

За словами провідного автора дослідження, біолога з Оклендського університету, доктора Іліаса Фосколоса, деякі із занурень морських тварин дійсно здивували команду. Науковці були справді здивовані зануренню на глибину до 120 метрів — це справді щось особливе для тварини завдовжки не більше ніж 1,4 метра.

Така поведінка тварин, як показують спостереження, пов'язана з годуванням: дельфіни змінювали свої рухи залежно від того, де вони полювали за рибою. Наприклад, поблизу морського дна дельфіни неквапливо ковзали, перевертаючись на спину, щоб зловити камбалу або тріску. У середніх шарах рухи були більш енергійними — дельфіни використовували бочкоподібні обертання, щоб схопити невелику зграйну рибу.

Попри мініатюрні розміри тварин, вони здатні долати значні відстані. Наприклад, одна особина була помічена такою, що долає шлях у 15 кілометрів уздовж узбережжя Південного острова.

Зазначимо, що дельфіни Гектора вразливі для заплутування в рибальських снастях, що становить серйозну загрозу для виживання виду. Детально вивчивши їхні переміщення і поведінку під водою, дослідники сподіваються розробити стратегії для більш ефективного захисту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дельфіни балакучіші, ніж думали люди, і знають не тільки імена.

Раніше Фокус писав про те, що дельфін єдиний раз в історії вбив людину.