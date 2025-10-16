Скаты манты ныряют на экстремальную глубину: никто не подозревал, что они способны на это

Исследователи только что обнаружили, что манты на самом деле ныряют в разы глубже, чем мы думали. Предполагается, что эти погружения помогают животным лучше ориентироваться и изучать состояние воды.

В этом году ученые сосредоточили свое внимание на изучении океанических мант. В предыдущих исследованиях ученые уже открыли совершенно новый вид мант, а также обнаружили, что галапагосские акулы используют мант в качестве когтеточек. Теперь новое исследование показало, что манты на самом деле ныряют в разы глубже, чем кто-либо предполагал, пишет IFLScience.

В ходе исследования группа исследователей из Университета Мердока пометила 24 океанические манты (Mobula birostris) в трех регионах:

Раджа-Ампат на востоке Индонезии;

недалеко от Тумбеса у побережья северного Перу;

недалеко от Вангороа на севере Новой Зеландии.

Восемь меток были запрограммированы на отсоединение от скатов и были подняты на поверхность воды, в то время как оставшиеся 16 продолжали передавать данные через спутник. Это предоставило ученым обширную информацию о перемещениях мант, охватывающую 2705 дней наблюдения.

В общей сложности было зафиксировано 46 945 погружений. В 79 из этих дней было зафиксировано погружение скатов на глубину более 500 метров, достигая максимальной глубины 1250 метров. Погружения происходили "ступенями", а не по прямой, возможно, для того, чтобы манты могли адаптироваться к более холодной воде или восстановиться после погружения.

По словам первого автора исследования, доктора Кэлвина Била, они с коллегами обнаружили, что вдали от берега океанические манты на самом деле способны погружаться на глубину более 1200 метров – это значительно глубже, чем считалось ранее. Предполагается, что эти погружения, сопровождающиеся увеличением горизонтальных перемещений, могут играть важную роль в сборе информации об окружающей среде и навигации в открытом океане.

Метки также показали, что манты совершали глубокие погружения после удаления от берега. Животные не проводили много времени на максимальной глубине, что указывает на то, что они погружались не для поиска пищи или сохранения от хищников. После погружений скаты проводили значительное время на поверхности, прежде чем за 73 часа преодолеть расстояние в 200 километров.

Авторы исследования предполагают, что эти глубокие погружения, вероятно, помогают скатам изучать свойства водной толщи, включая температуру, геомагнитные градиенты и концентрацию растворенного кислорода. Эта информация затем помогает скатам решить, оставаться ли на том же месте или двигаться дальше.

По словам доктора Марка Эрдмана, новое исследование – первое в своем роде, подробно изучающее поведение океанических мант на экстремальных глубинах. Понимание природы и функций глубоководных погружений помогает объяснить, как животные пересекают обширные, на первый взгляд, безликие океаны и связывают экосистемы, разделенные тысячами километров.

