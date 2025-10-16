Самая старая звезда во Вселенной чуть не разрушила теорию Большого взрыва (фото)

Астрономы изначально определили, что возраст звезды HD 140283, также известной как Мафусаил, составляет 16 миллиардов лет. Но этого не может быть, ведь Вселенная существует 13,8 млрд лет.

У ученых есть много доказательств того, что Большой взрыв, который дал начало нашей Вселенной, произошел 13,8 млрд лет назад. То есть Вселенная существует именно этот период времени после того, как из плотной точки сингулярности произошло стремительное расширение пространства, которое продолжается и сейчас. Но астрономы выяснили, что в нашей галактике Млечный Путь находится звезда, возраст которой оценивается в 16 млрд лет. Эта звезда, известная как HD 140283 или Мафусаил могла разрушить представление о возрасте Вселенной, но этого не произошло, пишет IFLScience.

Сейчас самой старой известной звездой во Вселенной считается звезда HD 140283 или Мафусаил. Она находится в нашей галактике Млечный Путь на расстоянии 190 световых лет от нас. Известно, что это высокоскоростная звезда-субгигант, которая является одной из ближайших к нам звезд с низким содержанием металлов. Так астрономы называют химические элементы, которые тяжелее гелия.

Считается, что самые первые звезды во Вселенной, которые до сих пор не обнаружили астрономы принадлежали к Населению III. Это звезды, которые содержали только водород и гелий. После того, как эти звезды взорвались сверхновой, космос наполнился более тяжелыми химическими элементами, которые стали основой для создания звезды Населения II. Самые первые звезды Населения II содержат очень мало металлов и именно такой считается звезда HD 140283.

Из-за того, что эта звезда движется с огромной скоростью, астрономы считают, что она прибыла к нам из гало галактики, то есть ее внешней части, и вернется обратно в будущем.

В 1950-х годах астрономы впервые обнаружили, что звезда HD 140283 содержит очень мало металлов, а значит появилась через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва после смерти самых первых звезд. Но только в начале 2000-х годов астрономы попытались определить возраст этой звезды. В итоге, основываясь на яркости звезды и ее химическом составе, ученые пришли к выводу, что ее возраст оставляет 16 млрд лет. Возникло предположение, что Большой взрыв мог произойти намного раньше, чем считается.

Но в 2013 году астрономы провели новое наблюдение за звездой Мафусаил, уточнили расстояние до нее, определили более точно ее яркость и химический состав. В итоге астрономы предположили, что возраст звезды HD 140283 составляет 14,5 млрд лет плюс-минус 800 миллионов лет. То есть эта звезда не разрушает представление о возрасте Вселенной, если учитывать то, что она может существовать меньше 13,8 млрд лет.

Но дальнейшие наблюдения ученых показали, что эта звезда существует от 13 до 13,7 млрд лет. Сейчас астрономы больше склоняются к тому, что этой звезде может быть примерно 13,3 млрд лет. Пока что HD 140283 остается самой старой известной звездой во Вселенной. Но есть еще звезда J22132050-5137385, возраст которой оценивается примерно в 13,6 миллиарда лет, плюс-минус 2,6 миллиарда лет.

Дальнейшее изучение этой и других древних звезд могут сместить Мафусаил с первого места или же помогут определить ее возраст более точно.

