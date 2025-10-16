Найстаріша зірка у Всесвіті мало не зруйнувала теорію Великого вибуху (фото)

Астрономи спочатку визначили, що вік зірки HD 140283, також відомої як Мафусаїл, становить 16 мільярдів років. Але цього не може бути, адже Всесвіт існує 13,8 млрд років.

У вчених є багато доказів того, що Великий вибух, який дав початок нашому Всесвіту, стався 13,8 млрд років тому. Тобто Всесвіт існує саме цей період часу після того, як із щільної точки сингулярності відбулося стрімке розширення простору, що триває і зараз. Але астрономи з'ясували, що в нашій галактиці Чумацький Шлях є зірка, вік якої оцінюють у 16 млрд років. Ця зірка, відома як HD 140283 або Мафусаїл могла зруйнувати уявлення про вік Всесвіту, але цього не сталося, пише IFLScience.

Наразі найстарішою відомою зіркою у Всесвіті вважається зірка HD 140283 або Мафусаїл. Вона розташована в нашій галактиці Чумацький Шлях на відстані 190 світлових років від нас. Відомо, що це високошвидкісна зірка-субгігант, яка є однією з найближчих до нас зірок із низьким вмістом металів. Так астрономи називають хімічні елементи, які важчі за гелій.

Вважається, що найперші зірки у Всесвіті, які досі не виявили астрономи, належали до Населення III. Це зірки, які містили лише водень і гелій. Після того, як ці зірки вибухнули надновою, космос наповнився важчими хімічними елементами, які стали основою для створення зірки Населення II. Найперші зірки Населення II містять дуже мало металів і саме такою вважається зірка HD 140283.

Через те, що ця зірка рухається з величезною швидкістю, астрономи вважають, що вона прибула до нас із гало галактики, тобто її зовнішньої частини, і повернеться назад у майбутньому.

У 1950-х роках астрономи вперше виявили, що зірка HD 140283 містить дуже мало металів, а отже, з'явилася через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху після смерті найперших зірок. Але тільки на початку 2000-х років астрономи спробували визначити вік цієї зірки. У підсумку, ґрунтуючись на яскравості зірки та її хімічному складі, вчені дійшли висновку, що її вік становить 16 млрд років. Виникло припущення, що Великий вибух міг статися набагато раніше, ніж вважається.

Але 2013 року астрономи провели нове спостереження за зіркою Мафусаїл, уточнили відстань до неї, визначили точніше її яскравість і хімічний склад. У підсумку астрономи припустили, що вік зірки HD 140283 становить 14,5 млрд років плюс-мінус 800 мільйонів років. Тобто ця зірка не руйнує уявлення про вік Всесвіту, якщо враховувати те, що вона може існувати менше ніж 13,8 млрд років.

Але подальші спостереження вчених показали, що ця зірка існує від 13 до 13,7 млрд років. Зараз астрономи більше схиляються до того, що цій зірці може бути приблизно 13,3 млрд років. Поки що HD 140283 залишається найстарішою відомою зіркою у Всесвіті. Але є ще зірка J22132050-5137385, вік якої оцінюють приблизно в 13,6 мільярда років, плюс-мінус 2,6 мільярда років.

Подальше вивчення цієї та інших стародавніх зірок можуть змістити Мафусаїл з першого місця або ж допоможуть визначити її вік точніше.

