Черные дыры могут двигаться и "просыпаться": такого еще не видели астрономы (фото)

Ученые обнаружили, что сверхмассивная черная дыра запускала мощное излучение спустя несколько месяцев после разрушения звезды. Это говорит о том, что черные дыры иногда “просыпаются” после периодов бездействия.

Related video

Астрономы впервые обнаружили событие приливного разрушения, связанное со сверхмассивной черной дырой, которая не находится в центре галактики. Это событие приливного разрушения, получившее название AT 2024tvd, создало яркое радиоизлучение с самой быстрой эволюцией среди всех известных событий, связанных с разрушением звезды черной дырой. Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, показывает, что огромные черные дыры могут перемещаться и могут возобновлять активность после, казалось бы, периода бездействия, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик. Когда к ним приближается звезда, то гравитация черной дыры разрывает эту звезду на части и постепенно поглощает. Это называется событием приливного разрушение, во время которого происходит выброс вещества и выделяется излучение, в том числе и в радиодиапазоне. Черные дыры, которые не являются активными, то есть не поглощают очень много материи, считаются "спящими".

Теперь же астрономы с помощью нескольких самых мощных наземных радиотелескопов впервые наблюдали как сверхмассивная черная дыра разрывает звезду на части вдали от центра галактики. При этом черная дыра выбрасывала вещество и выпускала очень яркое радиоизлучение, которое эволюционировало с чрезвычайной скоростью. Это открытие ставит под сомнение представления о том, где находятся черные дыры и как они себя ведут.

Астрономы говорят, что они никогда не видели такого яркого радиоизлучения от черной дыры, которая разрывает звезду, да еще и вдали от центра галактики.

Художественная интерпретация двух массивных черных дыр в галактике. Рядом с черной дырой, находящейся вдали от центра галактики, происходит событие приливного разрушения, и вещество из разрушенной звезды закручивается в яркий аккреционный диск, что приводит к появлению мощного излучения Фото: phys.org

Исследование показало, что событие приливного разрушения произошло на расстоянии примерно 2600 световых лет от центра галактики, в которой находится черная дыра. Это говорит о том, что сверхмассивные черные дыры могут перемещаться.

Астрономы обнаружили два отдельных потока вещества и радиоизлучения из окрестностей черной дыры, которые возникли не сразу после разрушения звезды, а спустя несколько месяцев. Это говорит о том, что черные дыры могут "просыпаться" после периодов кажущегося бездействия.

Это открытие имеет важное значение для понимания эволюции галактик и поведения черных дыр. Исследование показывает, что в галактиках могут существовать блуждающие или смещенные сверхмассивные черные дыры вдали от их центров. По словам ученых, также данные говорят о том, что процессы, с помощью которых черные дыры выбрасывают вещество, могут быть более сложными, чем считалось ранее.

Несмотря на то, что черные дыры являются поглотителями материи, они "съедают" не все, что попадает в гравитационное поле черной дыры. Часть вещества выбрасывается в космос с выделением излучения. То есть сама черная дыра не создает излучение, это делает только связанное с ней вещество за пределами горизонта событий черной дыры.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что понять природу загадочной темной материи можно с помощью цветовых отпечатков, которые она отставляет в свете.

Также Фокус писал о том, что самая старая звезда во Вселенной чуть не разрушила теорию Большого взрыва. Астрономы изначально определили, что возраст звезды HD 140283, также известной как Мафусаил, составляет 16 миллиардов лет. Но этого не может быть, ведь Вселенная существует 13,8 млрд лет.