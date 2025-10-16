Чорні діри можуть рухатися і "прокидатися": такого ще не бачили астрономи (фото)

Учені виявили, що надмасивна чорна діра запускала потужне випромінювання через кілька місяців після руйнування зірки. Це свідчить про те, що чорні діри іноді "прокидаються" після періодів бездіяльності.

Астрономи вперше виявили подію приливного руйнування, пов'язану з надмасивною чорною дірою, що не знаходиться в центрі галактики. Ця подія приливного руйнування, що отримала назву AT 2024tvd, створила яскраве радіовипромінювання з найшвидшою еволюцією серед усіх відомих подій, пов'язаних із руйнуванням зірки чорною дірою. Дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters, показує, що величезні чорні діри можуть переміщатися і можуть відновлювати активність після, здавалося б, періоду бездіяльності, пише Phys.

Відомо, що надмасивні чорні діри знаходяться в центрах галактик. Коли до них наближається зірка, то гравітація чорної діри розриває цю зірку на частини і поступово поглинає. Це називається подією приливного руйнування, під час якої відбувається викид речовини і виділяється випромінювання, зокрема й у радіодіапазоні. Чорні діри, які не є активними, тобто не поглинають дуже багато матерії, вважаються "сплячими".

Тепер же астрономи за допомогою кількох найпотужніших наземних радіотелескопів вперше спостерігали як надмасивна чорна діра розриває зірку на частини далеко від центру галактики. При цьому чорна діра викидала речовину і випускала дуже яскраве радіовипромінювання, яке еволюціонувало з надзвичайною швидкістю. Це відкриття ставить під сумнів уявлення про те, де знаходяться чорні діри і як вони себе поводять.

Астрономи кажуть, що вони ніколи не бачили такого яскравого радіовипромінювання від чорної діри, яка розриває зірку, та ще й далеко від центру галактики.

Художня інтерпретація двох масивних чорних дір у галактиці. Поруч із чорною дірою, що знаходиться далеко від центру галактики, відбувається подія приливного руйнування, і речовина зі зруйнованої зірки закручується в яскравий акреційний диск, що призводить до появи потужного випромінювання Фото: phys.org

Дослідження показало, що подія приливного руйнування відбулася на відстані приблизно 2600 світлових років від центру галактики, в якій знаходиться чорна діра. Це свідчить про те, що надмасивні чорні діри можуть переміщатися.

Астрономи виявили два окремі потоки речовини і радіовипромінювання з околиць чорної діри, які виникли не одразу після руйнування зірки, а через кілька місяців. Це свідчить про те, що чорні діри можуть "прокидатися" після періодів удаваної бездіяльності.

Це відкриття має важливе значення для розуміння еволюції галактик і поведінки чорних дір. Дослідження показує, що в галактиках можуть існувати блукаючі або зміщені надмасивні чорні діри, що блукають або зміщені, далеко від їхніх центрів. За словами вчених, також дані свідчать про те, що процеси, за допомогою яких чорні діри викидають речовину, можуть бути складнішими, ніж вважалося раніше.

Незважаючи на те, що чорні діри є поглиначами матерії, вони "з'їдають" не все, що потрапляє в гравітаційне поле чорної діри. Частина речовини викидається в космос із виділенням випромінювання. Тобто сама чорна діра не створює випромінювання, це робить тільки пов'язана з нею речовина за межами горизонту подій чорної діри.

