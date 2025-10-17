Первое в мире наблюдение охоты крошечного паука на землеройку: у жертвы не было шанса (видео)

Исследователи поделились первым известным во всем мире случаем поимки земеройки благородной ложной вдовой. Яд этого паука настолько токсичен, что опасен даже для человека.

Паук-вдова благородная (Steatoda nobilis) – инвазивный вид, заполонивший большую часть Европы, Западной Азии, а также Северной и Южной Америки. Вид впервые был официально описан в 1875 году и с тех пор ученым удалось узнать, что в яде этого паука содержится нейротоксин, делающий его невероятно опасным. Известно, что укус ложной благородной вдовы опасен для человека и позволяет им охотиться на добычу в разы больше собственного тела, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые отмечают, что успех этого вида во многом обусловлен их холодостойкостью, долголетием и способностью производить около 1000 детенышей в год. В сочетании с укусом, вызывающим нервно-мышечный паралич, эти пауки способны на многое.

Відео дня

Теперь ученые поделились первым в мире видео, на котором видно, как ложная благородная вдова охотится на карликовую землеройку (Sorex minutus). Отметим, что всего лишь третий случай охоты благородной ложно вдовы на охраняемый вид позвоночных, а также первый в истории случай охоты паука семейства Theridiidae на землеройку в Великобритании и первый зарегистрированный случай охоты паука рода Steatoda на землеройку.

Видео было снято в августе 2022 года, когда землеройка запуталась в паутине. Пока она казалась живой, землеройка совершала лишь незначительные движения. Ложная вдова двигалась вверх и вниз по паутине между землеройкой и стропилами здания, после чего землеройка была поднята вверх примерно на 25 сантиметров. Позже паук обернул жертву в паутину и через три дня обнаружил ее на подоконнике.

По словам ведущего автора исследования, доктора Джона Данбара, научного сотрудника Ирландского исследовательского совета, Лаборатории систем яда в Институте Райана в Университете Голуэя, благородная ложная вдова – любопытный вид пауков, о котором еще многое предстоит узнать. Именно поэтому ученые просят делиться с ними видео этого инвазивного вида – любые кадры проливают свет на их жизнь и поведение.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, что ядовитые пауки любят охотиться на змей.

Ранее Фокус писал о том, что в Британии впервые "приезжий" паук поймал и съел летучую мышь.