Перше у світі спостереження полювання крихітного павука на землерийку: у жертви не було шансу (відео)

Дослідники поділилися першим відомим у всьому світі випадком упіймання землерийки шляхетною несправжньою вдовою. Отрута цього павука настільки токсична, що небезпечна навіть для людини.

Павук-вдова благородна (Steatoda nobilis) — інвазивний вид, що заполонив більшу частину Європи, Західної Азії, а також Північної та Південної Америки. Вид вперше був офіційно описаний 1875 року і відтоді вченим вдалося дізнатися, що в отруті цього павука міститься нейротоксин, який робить його неймовірно небезпечним. Відомо, що укус несправжньої благородної вдови небезпечний для людини й дає змогу їм полювати на здобич, яка в рази більша за власне тіло, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Вчені відзначають, що успіх цього виду багато в чому зумовлений їхньою холодостійкістю, довголіттям і здатністю виробляти близько 1000 дитинчат на рік. У поєднанні з укусом, що викликає нервово-м'язовий параліч, ці павуки здатні на багато що.

Тепер учені поділилися першим у світі відео, на якому видно, як несправжня благородна вдова полює на карликову землерийку (Sorex minutus). Зазначимо, що це лише третій випадок полювання благородної несправжньої вдови на вид хребетних, що охороняється, а також перший в історії випадок полювання павука сімейства Theridiidae на землерийку у Великій Британії та перший зареєстрований випадок полювання павука роду Steatoda на землерийку.

Відео було знято в серпні 2022 року, коли землерийка заплуталася в павутині. Поки вона здавалася живою, землерийка здійснювала лише незначні рухи. Помилкова вдова рухалася вгору і вниз по павутині між землерийкою і кроквами будівлі, після чого землерийка була піднята вгору приблизно на 25 сантиметрів. Пізніше павук обгорнув жертву в павутину і через три дні виявив її на підвіконні.

За словами провідного автора дослідження, доктора Джона Данбара, наукового співробітника Ірландської дослідницької ради, Лабораторії систем отрути в Інституті Раяна в Університеті Голуея, шляхетська несправжня вдова — цікавий вид павуків, про який ще багато чого належить дізнатися. Саме тому вчені просять ділитися з ними відео цього інвазивного виду — будь-які кадри проливають світло на їхнє життя і поведінку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, що отруйні павуки люблять полювати на змій.

Раніше Фокус писав про те, що в Британії вперше "приїжджий" павук зловив і з'їв кажана.