Самый большой остров в мире становится меньше: что заставляет его менять форму

Исследователи обнаружили, что за последние два десятилетия самый крупный остров на планете заметно сместился на северо-запад. Более того, ученые обнаружили, что он также уменьшается и меняет свою форму.

Гренландия – самый большой остров в мире, который уменьшается и меняет форму. С момента пика последнего ледникового периода около 20 000 лет назад таяние гренландских ледяных щитов ослабляло давление на сушу, что вызвало деформацию ее тектонической плиты и глубоко залегающих пород, пишет IFLScience.

В результате этого процесса Гренландия стала немного меньше. Впрочем, данные указывают на то, что это влияние неравномерно по всему острову: некоторые части Гренландии сжимаются и стягиваются, в то время как другие напротив – расширяются и растягиваются. Из-за этих геологических потрясений Гренландия также находится в движении.

По словам ведущего автора нового исследования, научного сотрудника из Технического университета Дании и Лаборатории реактивного движения NASA Джанала Лонгфорса, результаты их работы показывают, что за последние 20 лет остров в среднем смещался на северо-запад примерно на 2 сантиметра в год.

Все это приводит к тому, что Гренландия становится немного меньше, но ситуация может измениться в будущем, учитывая климатический кризис и ускоряющееся таяние ледяного щита, наблюдаемое сегодня. Отметим, что в последние годы утрата льда привлекла внимание к выталкиванию Гренландии наружу и подъему, а потому за этот период площадь острова фактически увеличилась.

В то же время, по словам ученых, наблюдается и движение в противоположном направлении: Гренландия поднимается и сокращается из-за доисторических изменений в ледяных массах, связанных с последним ледниковым периодом и его окончанием.

Гренландия – остров площадью 2,1 миллиона квадратных километров, расположенный на Североамериканской тектонической плите. Эти плиты представляют собой массивные плиты земной коры, которые медленно движутся по мантии планеты – слою горячей, полутвердой породы, медленно текущей с течением времени. Для сравнения, эта масса скорее ведет себя как густой сироп, а не твердое тело.

Ученые считают, что эта динамика объясняет, почему Гренландия сегодня буквально меняет форму. По мере таяния ледяных щитов, огромны вес, давящий на сушу, уменьшается. В ответ нижележащая земная кора и мантия медленно отскакивают, вызывая сдвиги в физическом массиве суши.

Простыми словами, в зависимости от того, сколько льда растаяло и какова структура коренной породы, некоторые части острова поднимаются и растягиваются, в то время как другие сжимаются и опускаются. В результате создается нечто подобное на лоскутное одеяло геологических движений.

В новом исследовании команда из Технического университета Дании проанализировала данные 58 GPS-станций, разбросанных вдоль внешних границ Гренландии. С помощью этих приборов ученые отслеживали положение острова, изменения высоты, а также изменения высоты коренной породы и то, как сама земля деформировалась с течением времени. После эти данные включили в модель, учитывающую долгосрочные геологические движения за последние 26 000 лет, с использованием точных измерений GPS за последние 20 лет. По словам Берга, это значит, что теперь нам наконец удастся точно измерять движения.

