Найбільший острів у світі стає меншим: що змушує його змінювати форму

Дослідники виявили, що за останні два десятиліття найбільший острів на планеті помітно змістився на північний захід. Ба більше, вчені виявили, що він також зменшується і змінює свою форму.

Гренландія — найбільший острів у світі, який зменшується і змінює форму. З моменту піка останнього льодовикового періоду близько 20 000 років тому танення гренландських крижаних щитів послаблювало тиск на сушу, що спричинило деформацію її тектонічної плити та порід, що глибоко залягають, пише IFLScience.

У результаті цього процесу Гренландія стала трохи меншою. Утім, дані вказують на те, що цей вплив нерівномірний по всьому острову: деякі частини Гренландії стискаються та стягуються, в той час, як інші навпаки — розширюються та розтягуються. Через ці геологічні потрясіння Гренландія також перебуває в русі.

За словами провідного автора нового дослідження, наукового співробітника з Технічного університету Данії та Лабораторії реактивного руху NASA Джанала Лонгфорса, результати їхньої роботи свідчать, що за останні 20 років острів у середньому зміщувався на північний захід приблизно на 2 сантиметри на рік.

Усе це призводить до того, що Гренландія стає трохи меншою, але ситуація може змінитися в майбутньому з огляду на кліматичну кризу та прискорене танення крижаного щита, що спостерігається сьогодні. Зазначимо, що останніми роками втрата льоду привернула увагу до виштовхування Гренландії назовні та підйому, а тому за цей період площа острова фактично збільшилася.

Водночас за словами вчених, спостерігається і рух у протилежному напрямку: Гренландія піднімається і скорочується через доісторичні зміни в крижаних масах, пов'язані з останнім льодовиковим періодом і його закінченням.

Гренландія — острів площею 2,1 мільйона квадратних кілометрів, розташований на Північноамериканській тектонічній плиті. Ці плити являють собою масивні плити земної кори, які повільно рухаються по мантії планети — шару гарячої, напівтвердої породи, яка повільно тече з плином часу. Для порівняння, ця маса швидше поводиться як густий сироп, а не тверде тіло.

Вчені вважають, що ця динаміка пояснює, чому Гренландія сьогодні буквально змінює форму. У міру танення крижаних щитів, величезна вага, що тисне на сушу, зменшується. У відповідь нижча земна кора і мантія повільно відскакують, викликаючи зрушення у фізичному масиві суші.

Простими словами, залежно від того, скільки льоду розтануло і якою є структура корінної породи, деякі частини острова піднімаються і розтягуються, в той час, як інші стискаються й опускаються. У результаті створюється щось подібне на клаптикову ковдру геологічних рухів.

У новому дослідженні команда з Технічного університету Данії проаналізувала дані 58 GPS-станцій, розкиданих уздовж зовнішніх кордонів Гренландії. За допомогою цих приладів учені відстежували положення острова, зміни висоти, а також зміни висоти корінної породи й те, як сама земля деформувалася з плином часу. Потім ці дані включили в модель, що враховує довгострокові геологічні рухи за останні 26 000 років, з використанням точних вимірювань GPS за останні 20 років. За словами Берга, це означає, що тепер нам нарешті вдасться точно вимірювати рухи.

