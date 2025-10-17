Стая ядовитых кобр несколько месяцев терроризировала город: ушло 35 лет, чтобы разгадать эту тайну

Летом 1953 года небольшой городок охватила паника – местные жители повсюду обнаруживали опасных ядовитых кобр. Для борьбы со змеями даже задействовали фургон с радио, транслировавший музыку индийского заклинателя змей.

В конце лета 1953 года в городке Спиргфилд, штат Миссури, США, оказался в эпицентре событий – местных жителей терроризировала стая ядовитых кобр. Сегодня это событие называют "самой странной и уморительной" историей города, однако в то время местным жителям было не до смеха – инцидент вызвал несколько месяцев паники, пишет IFLScience.

Исследователям потребовалось более 35 лет, чтобы найти настоящую причину того, почему рептилии таинственно массово захватили город – тайна была раскрыта в 1980-х годах. Первое сообщение о кобре поступило вечером 15 августа 1953 года, когда местный житель наткнулся на странную змею в собственном саду и забил ее насмерть мотыгой. Позже на той же неделе бульдог рылся в кустах и обнаружил в районе еще одну змею – это побудило исследователей начать расследование.

В ходе расследования мертвая змея была передана учителю естественных наук, который опознал в ней индийскую кобру – вид, не встречающийся в Америке. Индийские кобры (Naja naja), как известно, обладает мощным ядом, чрезвычайно опасным для человека. Более того, статистика свидетельствует о том, что именно представители этого вида на самом деле ответственны за значительное количество укусов на родном для них индийском континенте.

Узнав о таком соседстве, жители Спрингфилда были весьма взволнованы. По информации сотрудников местного Исторического музея, матери запирали своих детей дома и выпускали их играть только под присмотром взрослого с садовой мотыгой наготове. Полицейские были отправлены на расследование сообщений о подозрительных змеях.

В какой-то момент радиоприемник даже был оборудован для воспроизведения "индийской музыки заклинателя змей" – таким образом местные жители надеялись выманить змей из укрытия. К сожалению, змеи реагируют только на вибрации, а не на звуки, и это не помогло поискам.

К октябрю 1953 года в городе было убито 11 кобр, а одна была поймана живой и провела остаток жизни в соседнем зоопарке Дикерсон-Парк. Долгое время ученые не могли понять, что стало причиной массового появления змей в городке, но все изменилось в 1980-х годах.

В 1988 году Карл Барнетт рассказал о том, что в возрасте 14 лет он заключи сделку с владельцем местного зоомагазина Рео Маурером, по которой он должен был ловить местных змей и продавать их в обмен на тропическую рыбу.

В один роковой день Барнетт подобрал, как он думал, ценную рыбу, но к его возвращению домой она уже умерла. В зоомагазине не захотели возмещать Барнетту стоимость его покупки, что привело его в подростковый гнев. Он выскочил за дверь и направился в заднюю часть магазина, где наткнулся на несколько деревянных ящиков со змеями.

В порыве ярости Барнетт открыл дверцу ящика открытой и поехал домой. Позже начали появляться сообщения о том, что кобры появляются во дворах местных жителей и тогда подросток понял, что натворил. К счастью, выпущенные кобры никому не навредили, вид не размножился и не стал инвазивным. И все же городская легенда о массовом нападении кобр живет и по сей день.

