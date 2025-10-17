Зграя отруйних кобр кілька місяців тероризувала місто: пішло 35 років, щоб розгадати цю таємницю

Влітку 1953 року невелике містечко охопила паніка — місцеві жителі всюди виявляли небезпечних отруйних кобр. Для боротьби зі зміями навіть залучили фургон із радіо, що транслював музику індійського заклинателя змій.

Наприкінці літа 1953 року містечко Спрингфілд, штат Міссурі, США, опинилося в епіцентрі подій — місцевих жителів тероризувала зграя отруйних кобр. Сьогодні цю подію називають "найдивнішою і найсміховиннішою" історією міста, проте в той час місцевим жителям було не до сміху — інцидент спричинив кілька місяців паніки, пише IFLScience.

Дослідникам знадобилося понад 35 років, щоб знайти справжню причину того, чому рептилії таємниче масово захопили місто — таємниця була розкрита в 1980-х роках. Перше повідомлення про кобру надійшло ввечері 15 серпня 1953 року, коли місцевий житель натрапив на дивну змію у власному саду і забив її на смерть мотикою. Пізніше того ж тижня бульдог нишпорив у кущах і виявив у районі ще одну змію — це спонукало дослідників почати розслідування.

Під час розслідування мертву змію передали вчителю природничих наук, який упізнав у ній індійську кобру — вид, що не зустрічається в Америці. Індійські кобри (Naja naja), як відомо, мають потужну отруту, надзвичайно небезпечну для людини. Ба більше, статистика свідчить про те, що саме представники цього виду насправді відповідальні за значну кількість укусів на рідному для них індійському континенті.

Дізнавшись про таке сусідство, жителі Спрингфілда були вельми схвильовані. За інформацією співробітників місцевого Історичного музею, матері замикали своїх дітей удома і випускали їх гратися тільки під наглядом дорослого із садовою мотикою напоготові. Поліціянти були відправлені на розслідування повідомлень про підозрілих змій.

У якийсь момент радіоприймач навіть був обладнаний для відтворення "індійської музики заклинателя змій" — таким чином місцеві жителі сподівалися виманити змій з укриття. На жаль, змії реагують тільки на вібрації, а не на звуки, і це не допомогло пошукам.

До жовтня 1953 року в місті було вбито 11 кобр, а одну спіймали живою і вона провела залишок життя в сусідньому зоопарку Дікерсон-Парк. Тривалий час учені не могли зрозуміти, що стало причиною масової появи змій у містечку, але все змінилося в 1980-х роках.

У 1988 році Карл Барнетт розповів про те, що у віці 14 років він уклав угоду з власником місцевого зоомагазину Рео Маурером, за якою він мав ловити місцевих змій і продавати їх в обмін на тропічну рибу.

Одного фатального дня Барнетт підібрав, як він думав, цінну рибу, але до його повернення додому вона вже померла. У зоомагазині не захотіли відшкодовувати Барнетту вартість його покупки, що розлютило його в підлітковий гнів. Він вискочив за двері й попрямував у задню частину магазину, де натрапив на кілька дерев'яних ящиків зі зміями.

У пориві люті Барнетт відчинив дверцята шухляди відчиненими та поїхав додому. Пізніше почали з'являтися повідомлення про те, що кобри з'являються на подвір'ях місцевих жителів і тоді підліток зрозумів, що накоїв. На щастя, випущені кобри нікому не нашкодили, вид не розмножився і не став інвазивним. Та все ж міська легенда про масовий напад кобр живе й донині.

