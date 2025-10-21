Назван самый грозный суперхищник Африки: перед ним дрожат даже львы

Львы – крупнейшие наземные хищники на Земле и, безусловно, те, с которыми большинство животных не хотело бы связываться. Однако исследования показывают, что в Африке есть еще более грозный суперхищник – его опасаются даже сами львы.

С острыми когтями, мощной мускулатурой, острым зрением, быстрой реакцией и сокрушительными клыкастыми челюстями, львы, безусловно, не те хищники, с которыми хотелось бы связываться. Особенно учитывая их ум, что позволяет львам охотиться стаями, пишет Science Alert.

По словам биолога-эколога Майкла Клинчи из Западного университета Канады, львы – крупнейшие наземные хищники на планете, охотящиеся группами. Однако результаты исследования показывают, что вовсе не они являются самыми грозными хищниками Африки – ученые обнаружили суперхищника, перед голосом которого дрожат даже львы.

Результаты исследования основаны на более 10 000 записей дикой природы в африканской саванне и показали, что 95% наблюдаемых видов с гораздо большим страхом реагировали на другого зверя, который технически даже не является высшим хищником – людей.

Клинчи с коллегами обнаружили, что именно люди фактически являются "монстрами, скрывающимися под кроватями других млекопитающих". Причем страх перед людьми укоренился и широко распространился. Существует мнение, что животные привыкнут к людям, если на них не охотятся, но исследование показывает, что это не так.

В ходе исследования эколог из Западного университета Лиана Занетт с коллегами воспроизвели серию вокализаций и звуков для животных у водопоев в Большом национальном парке Крюгера в Южной Африке и записали их реакцию. На этой охраняемой территории обитает крупнейшая в мире оставшаяся популяция львов (Panthera leo), а потому млекопитающие хорошо знакомы с этой угрозой.

Команда транслировала в парке ряд вокализаций, в том числе:

человеческие разговоры на местных языках (тсонга, северный сото, английский и африкаанс);

звуки охоты (лай собак и выстрелы);

звуки общения львов (в том числе рычание).

Стоит отметить, что далеко не все животные оценили старания учены. Например, однажды ночью звуки слона настолько разозлили слона, что он бросился на оборудование ученых и уничтожил его. В целом, результаты оказались любопытными и тревожными.

Команда обнаружила, что почти 19 видов млекопитающих, наблюдавшихся в экспериментах, вдвое чаще покидали водопои, услышав человеческий голос, чем львы или даже звуки охоты. К млекопитающим относятся носороги, слоны, жирафы, леопарды, гиены, зебры и бородавочники, некоторые из которых сами по себе могут представлять опасность.

Ученые пришли к выводу, что самым смертоносным на планете и одним из главных двигателей эволюции является человек, теперь к этому перечню добавился еще один титул – "самый жуткий суперхищник Африки", которого опасаются даже львы.

Авторы исследования также считают, что специалисты по охране природы, возможно, смогут использовать эти знания, чтобы помочь и этим видам. Воспроизводя человеческие диалоги в районах Южной Африки, где известно о браконьерстве, они надеются уберечь находящегося под угрозой исчезновения южного белого носорога.

