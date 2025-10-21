Названо найгрізнішого суперхижака Африки: перед ним тремтять навіть леви

Леви — найбільші наземні хижаки на Землі й, безумовно, ті, з якими більшість тварин не хотіла б зв'язуватися. Однак дослідження показують, що в Африці є ще більш грізний суперхижак — його побоюються навіть самі леви.

З гострими пазурами, потужною мускулатурою, гострим зором, швидкою реакцією і нищівними ікластими щелепами, леви, безумовно, не ті хижаки, з якими хотілося б зв'язуватися. Особливо з огляду на їхній розум, що дозволяє левам полювати зграями, пише Science Alert.

За словами біолога-еколога Майкла Клінчі із Західного університету Канади, леви — найбільші наземні хижаки на планеті, що полюють групами. Однак результати дослідження показують, що зовсім не вони є найгрізнішими хижаками Африки — вчені виявили суперхижака, перед голосом якого тремтять навіть леви.

Результати дослідження ґрунтуються на понад 10 000 записів дикої природи в африканській савані та показали, що 95% спостережуваних видів зі значно більшим страхом реагували на іншого звіра, який технічно навіть не є вищим хижаком — людей.

Клінчі з колегами виявили, що саме люди фактично є "монстрами, що ховаються під ліжками інших ссавців". Причому страх перед людьми вкоренився і широко поширився. Існує думка, що тварини звикнуть до людей, якщо на них не полюють, але дослідження показує, що це не так.

Під час дослідження екологиня із Західного університету Ліана Занетт із колегами відтворили серію вокалізацій і звуків для тварин біля водопоїв у Великому національному парку Крюгера в Південній Африці та записали їхню реакцію. На цій території, що охороняється, мешкає найбільша у світі популяція левів (Panthera leo), що залишилася, а тому ссавці добре знайомі з цією загрозою.

Команда транслювала в парку низку вокалізацій, зокрема:

людські розмови місцевими мовами (тсонга, північний сото, англійська та африкаанс);

звуки полювання (гавкіт собак і постріли);

звуки спілкування левів (зокрема гарчання).

Варто зазначити, що далеко не всі тварини оцінили старання вчених. Наприклад, одного разу вночі звуки слона настільки розлютили слона, що він кинувся на обладнання вчених і знищив його. Загалом, результати виявилися цікавими й тривожними.

Команда виявила, що майже 19 видів ссавців, за якими спостерігали в експериментах, удвічі частіше залишали водопої, почувши людський голос, ніж леви або навіть звуки полювання. До ссавців належать носороги, слони, жирафи, леопарди, гієни, зебри та бородавники, деякі з яких самі по собі можуть становити небезпеку.

Учені дійшли висновку, що найсмертоноснішою на планеті й одним із головних рушіїв еволюції є людина, тепер до цього переліку додався ще один титул — "найстрашніший суперхижак Африки", якого побоюються навіть леви.

Автори дослідження також вважають, що фахівці з охорони природи, можливо, зможуть використовувати ці знання, щоб допомогти й цим видам. Відтворюючи людські діалоги в районах Південної Африки, де відомо про браконьєрство, вони сподіваються вберегти південного білого носорога, що перебуває під загрозою зникнення.

