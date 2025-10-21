Людей испугало то, как на самом деле выращивают клюкву: причем здесь толпы пауков

Большинство мировых запасов клюквы выращиваются в США и Канаде на невысоких стелющихся кустарниках на кислых почвах. Но пользователей социальных сетей испугало то, какую роль в этом играют пауки.

Время от времени пользователи социальных сетей публикуют очевидные факты о еде, которые, впрочем, не всем известны. Недавно мы писали о том, что большинство людей в мире не знают, из чего на самом деле делают паприку. Теперь настало время узнать о том, как выращивают и собирают клюкву – большинство людей были удивлены, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как выращивают клюкву?

Известно, что 98% мировых запасов клюквы выращивается в США и Канаде на невысоких стелющихся кустарниках на кислых почвах. По словам экспертов, клюква может расти и выживать только при особом сочетании факторов, в том числе:

Відео дня

кислая торфяная почва;

достаточное количество пресной воды;

вегетационный период (с апреля по ноябрь).

Клюква растет на низко расположенных лозах на пластах песка, торфа, гравия и глины. Эти пласты, обычно называемые болотами или топями, изначально образовались в результате ледниковых отложений. На самом деле, эти болота не так уж глубоки, но их намеренно затапливают для сбора урожая.

По словам производителей, многие думают, что клюква растет под водой. В этом есть логика, так как обычно ягоды видны плавающими на поверхности воды. Но на самом деле такая картина – лишь результат влажного сбора: болото затапливается водой на глубину до 45 сантиметров в ночь перед сбором ягод. Затем производители используют специальные машины для сбора урожая, чтобы взбить воду и отделить клюкву от лозы. В каждой ягоде есть крошечные воздушные карманы, которые позволяют ей всплывать на поверхность воды.

Причем здесь пауки?

Пауки-волки – плотоядные хищники, поедающие почти всех доступных им насекомых. Клюква привлекает множество насекомых, включая клюквенных долгоносиков и клюквенных плодожорок, а потому производители клюквы используют пауков-волков в качестве естественного средства борьбы с вредителями и всячески способствуют их процветанию.

По словам исследователей, фермеры, выращивающие клюкву, не заселяют пауков-волков намеренно в болота, однако активно создают условия, благоприятствующие процветанию этих полезных хищников, признавая их роль в борьбе с вредителями. Пауки-волки, ловкие охотники, играют важную роль в регулировании популяций вредных насекомых, минимизируя потребность в синтетических пестицидах и способствуя более устойчивому и экологичному земледелию.

Допуск пауков на посевы помогает снизить потребность в пестицидах, а также улучшает местное биоразнообразие. Но люди не в восторге от идеи выращивать клюкву и быть облепленными пауками. Отметим, что пауки-волки, как правило, кусают людей лишь в случае опасности, но их укусы не представляют опасность для человека.

Пауки-волки достигают в длину от 1 до 3,5 сантиметра, что делает их весьма неприятными для арахнофобов.

Напомним, ранее мы писали о том, что клюква для улучшения памяти: ученые проверили достоверность избитого мифа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые составили список самых полезных продуктов.