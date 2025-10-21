Южный океан готовится изрыгнуть все, что накапливал тысячелетиями: как отреагирует планета

Земные океаны – крупнейшие хранители углерода на планете. Они помогли смягчить глобальное потепление планеты, поглотив около четверти антропогенных выбросов углекислого газа и огромное количество избыточного тепла. Но теперь все это может вернуться.

Не секрет, что океаны смягчают последствия климатического кризиса, нависшего над планетой: они поглощают около 25% антропогенных выбросов углекислого газа (CO2) и более 90% избыточного тепла, генерируемого этими выбросами. Многие ученые ранее рассматривали, как океаны могут продолжать смягчать растущие выбросы и глобальное потепление планеты. В новом исследовании ученые пошли другим путем, пишет PHYS.org.

В ходе нового исследования Айви Френджер с коллегами рассмотрели противоположный вопрос: как земные океаны отреагируют, если выбросы и связанные с ними уровни атмосферного тепла начнут снижаться в ответ на чистые отрицательные выбросы.

Команда рассмотрела сценарий, оказывающий, что может произойти в Южном океане, если после более чем столетия антропогенного потепления средняя глобальная температура снизится за счет удаления CO2 из атмосферы.

Южный океан – динамическая системы с масштабным апвеллингом и высокой способностью поглощать избыток углерода и тепла. В ходе исследования ученые смоделировали взаимодействие океана и атмосферы, чтобы лучше понять поведение Южного океана в условиях отрицательного уровня выбросов углерода.

Команда использовала климатическую модель Университета Виктории UVic версии 2.9 для моделирования многовековых временных масштабов и обратных связей углеродного цикла. Отметим, что модель использует комбинацию модели баланса с энергии и влаги в атмосфере, модели циркуляции океана и морского льда, а также модели биосферы суши и модели биохимии океана.

Модель позволила ученым смоделировать идеализированный сценарий изменения климата, обычно используемого в климатическом моделировании. Результаты указывают на то, что выбросы увеличивались до тех пор, пока уровень углекислого газа в атмосфере не удвоился через 70 лет, далее наступило резкое сокращение выбросов и последующее устойчивое отрицательное воздействие.

Данные также показали, что спустя несколько столетий отрицательного уровня выбросов и постепенного глобального похолодания Южный океан резко высвободил накопленное тепло – ученые назвали это "океанической отрыжкой". За этим событием наступил период потепления, продлившийся от десятилетий до столетий. Отметим, что потепление

Автор исследования также обнаружили, что благодаря уникальному химическому составу морской воды этот выброс высвобождал относительно мало CO2 вместе с теплом.

