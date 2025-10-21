Південний океан готується вивергнути все, що накопичував тисячоліттями: як відреагує планета

Земні океани — найбільші зберігачі вуглецю на планеті. Вони допомогли пом'якшити глобальне потепління планети, поглинувши близько чверті антропогенних викидів вуглекислого газу і величезну кількість надлишкового тепла. Але тепер усе це може повернутися.

Не секрет, що океани пом'якшують наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою: вони поглинають близько 25% антропогенних викидів вуглекислого газу (CO2) і понад 90% надлишкового тепла, що генерується цими викидами. Багато вчених раніше розглядали, як океани можуть продовжувати пом'якшувати зростаючі викиди та глобальне потепління планети. У новому дослідженні вчені пішли іншим шляхом, пише PHYS.org.

Під час нового дослідження Айві Френджер з колегами розглянули протилежне питання: як земні океани відреагують, якщо викиди й пов'язані з ними рівні атмосферного тепла почнуть знижуватися у відповідь на чисті негативні викиди.

Команда розглянула сценарій, який показує, що може статися в Південному океані, якщо після більш ніж століття антропогенного потепління середня глобальна температура знизиться шляхом видалення CO2 з атмосфери.

Південний океан — динамічна система з масштабним апвелінгом і високою здатністю поглинати надлишок вуглецю і тепла. Під час дослідження вчені змоделювали взаємодію океану й атмосфери, щоб краще зрозуміти поведінку Південного океану в умовах негативного рівня викидів вуглецю.

Команда використовувала кліматичну модель Університету Вікторії UVic версії 2.9 для моделювання багатовікових часових масштабів і зворотних зв'язків вуглецевого циклу. Зазначимо, що модель використовує комбінацію моделі балансу з енергії та вологи в атмосфері, моделі циркуляції океану та морського льоду, а також моделі біосфери суші та моделі біохімії океану.

Модель дала змогу вченим змоделювати ідеалізований сценарій зміни клімату, який зазвичай використовується в кліматичному моделюванні. Результати вказують на те, що викиди збільшувалися доти, доки рівень вуглекислого газу в атмосфері не подвоївся за 70 років, далі настало різке скорочення викидів і подальший стійкий негативний вплив.

Дані також показали, що через кілька століть негативного рівня викидів і поступового глобального похолодання Південний океан різко вивільнив накопичене тепло — вчені назвали це "океанічною відрижкою". За цією подією настав період потепління, що тривав від десятиліть до століть. Зазначимо, що потепління

Автор дослідження також виявили, що завдяки унікальному хімічному складу морської води цей викид вивільняв відносно мало CO2 разом із теплом.

