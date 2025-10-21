Когда извергнется крупнейший вулкан Европы: ученые открыли новый способ прогнозирования

В новом исследовании ученые проанализировали изменения соотношения количества слабых и сильных землетрясений под крупнейшим действующим вулканом Европы. В результате удалось разработать совершенно новый способ прогнозирования следующего извержения.

Этна – крупнейший действующий вулкан Европы, расположенный на итальянском острове Сицилия. Активность этого вулкана была зафиксирована людьми в течение последних 2700 лет, однако история его активности, как считают ученые, насчитывает уже 500 000 лет. Теперь ученые считают, что им удалось разработать новый метод прогнозирования следующего извержения вулкана Этна, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Последнее извержение Этны произошло в июне 2025 года и привело к выбросу гигантского облака пепла высотой 6,5 километра и лавины из раскаленных блоков и других обломков. К счастью, извержение было ожидаемым, а потому власти успели предупредить население о надвигающейся катастрофе. Но прогнозы не всегда оказываются точными.

Відео дня

В новом исследовании команда из Национального института геофизики и вулканологии Италии проанализировала параметр, известный как b-значение – он описывает соотношение землетрясений малой и высокой магнитуды в определенном регионе земной коры. Это соотношение может меняться в зависимости от того, как магма поднимается через земную кору к вершине вулкана.

По словам ведущего автора исследования Марко Фиретто Карлино, геофизика из Этнской обсерватории INGV, изменения b-значения с течением времени отражают изменение напряжения внутри вулкана. Поскольку подъем магмы вызывает изменение напряжений в земной коре, отслеживание значения b может помочь выявить различные стадии перемещения магмы из глубины на поверхность.

Отметим, что b-значение является установленным параметром в вулканологии, однако в новой работе ученые изучили его по-новому, задействовав обновленную статистическую модель. Команда обобщила данные о землетрясениях на Этне за последние два десятилетия и обнаружила сильную корреляцию между b-значением и вулканической активностью Этны. Предполагается, что новый метод теперь позволит упростить прогнозирование извержений Этны.

Вулкан Этна находится в зоне столкновения Африканской и Европейской тектонических плит. Данные также указывают на то, что под вулканом находится вертикальный разлом в земной коре, также известный как сдвиг – это способствует подъему магмы на поверхность.

Толщина земной коры под Этной достигает около 30 километров. Магма поднимается через этот "туннель" перед извержением, однако не просто пополняет единый магматический очаг, а питает целый ряд взаимосвязанных зон хранения, расположенных в земной коре на разной глубине. Для сравнения, самая глубокая зона расположена на глубине около 11 километров ниже уровня моря, тогда как другие – на глубине от 3 до 7 километров. По мере подъема магма проходит через сложную сеть разломов, а затем в конце концов достигает последней зоны хранения, расположенной над уровнем моря внутри вулкана.

В ходе исследования ученые использовали обширный набор данных, уделив особое внимание различиям между различными участками земной коры. Как правило, области земной коры с активными зонами накопления магмы демонстрируют более высокие b-значения, чем более стабильные области, поскольку в активных зонах происходит больше слабых землетрясений, чем более сильных.

В то же время более стабильные области, как правило, испытывают больше сильных землетрясений, чем слабые, поскольку для разрушения породы требуется большее усилие. В результате отслеживание изменений b-значений с течением времени может предупредить о движении магмы через глубокую кору. Этот метод может помочь экспертам оценить время извержений Этны.

Напомним, ранее мы писали о том, что вулкан Этна может развалиться.

Ранее Фокус писал том, что вулкан на Сицилии "курит трубку", выпуская в небо кольца дыма.