Коли вивергнеться найбільший вулкан Європи: вчені відкрили новий спосіб прогнозування

У новому дослідженні вчені проаналізували зміни співвідношення кількості слабких і сильних землетрусів під найбільшим активним вулканом Європи. У результаті вдалося розробити абсолютно новий спосіб прогнозування наступного виверження.

Етна — найбільший активний вулкан Європи, розташований на італійському острові Сицилія. Активність цього вулкана була зафіксована людьми протягом останніх 2700 років, проте історія його активності, як вважають вчені, налічує вже 500 000 років. Тепер учені вважають, що їм вдалося розробити новий метод прогнозування наступного виверження вулкана Етна, пише Live Science.

Останнє виверження Етни сталося в червні 2025 року і призвело до викиду гігантської хмари попелу заввишки 6,5 кілометра і лавини з розпечених блоків та інших уламків. На щастя, виверження було очікуваним, а тому влада встигла попередити населення про катастрофу, що насувається. Але прогнози не завжди виявляються точними.

У новому дослідженні команда з Національного інституту геофізики та вулканології Італії проаналізувала параметр, відомий як b-значення, — він описує співвідношення землетрусів малої та високої магнітуди в певному регіоні земної кори. Це співвідношення може змінюватися залежно від того, як магма піднімається через земну кору до вершини вулкана.

За словами провідного автора дослідження Марко Фіретто Карліно, геофізика з Етнської обсерваторії INGV, зміни b-значення з плином часу відображають зміну напруги всередині вулкана. Оскільки підйом магми спричиняє зміну напружень у земній корі, відстеження значення b може допомогти виявити різні стадії переміщення магми з глибини на поверхню.

Зазначимо, що b-значення є встановленим параметром у вулканології, проте в новій роботі вчені вивчили його по-новому, залучивши оновлену статистичну модель. Команда узагальнила дані про землетруси на Етні за останні два десятиліття і виявила сильну кореляцію між b-значенням і вулканічною активністю Етни. Передбачається, що новий метод тепер дасть змогу спростити прогнозування вивержень Етни.

Вулкан Етна розташований у зоні зіткнення Африканської та Європейської тектонічних плит. Дані також вказують на те, що під вулканом знаходиться вертикальний розлом у земній корі, також відомий як зсув — це сприяє підйому магми на поверхню.

Товщина земної кори під Етною сягає близько 30 кілометрів. Магма піднімається через цей "тунель" перед виверженням, проте не просто поповнює єдине магматичне вогнище, а живить цілу низку взаємопов'язаних зон зберігання, розташованих у земній корі на різній глибині. Для порівняння, найглибша зона розташована на глибині близько 11 кілометрів нижче рівня моря, тоді як інші — на глибині від 3 до 7 кілометрів. У міру підйому магма проходить через складну мережу розломів, а потім врешті-решт досягає останньої зони зберігання, розташованої над рівнем моря всередині вулкана.

Під час дослідження вчені використовували великий набір даних, приділивши особливу увагу відмінностям між різними ділянками земної кори. Як правило, ділянки земної кори з активними зонами накопичення магми демонструють вищі b-значення, ніж більш стабільні ділянки, оскільки в активних зонах відбувається більше слабких землетрусів, ніж сильніших.

Водночас більш стабільні області, як правило, зазнають більше сильних землетрусів, ніж слабкі, оскільки для руйнування породи потрібне більше зусилля. У результаті відстеження змін b-значень з плином часу може попередити про рух магми через глибоку кору. Цей метод може допомогти експертам оцінити час вивержень Етни.

